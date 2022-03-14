نواب: الخلافات ستعيق تحقيق حضور ثلثي المجلس

بغداد: شيماء رشيد

يسبغ العديد من أعضاء مجلس النواب والمطلعين على المشهد السياسي، طابع التشاؤم على الجلسة المقبلة للبرلمان، الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، إذ يبدو أن من الصعب تحقيق حضور 220 نائباً بما يضمن أغلبية الثلثين خلال جلسة الانتخاب بحسب قرار المحكمة الاتحادية، بالرغم من عدم تحديد أي موعد للجلسة حتى الآن. عضو دولة القانون جواد الغزالي قال: إن “فقرة انتخاب رئيس الجمهورية إحدى فقرات الدستور، ولكن المحكمة حددتها بالنصاب، أي أن الجلسة لن تعقد إلا بحضور 220 نائباً لتصبح عقبة بوجود خلافات سياسية وعدم توافق وقد يكون لدى الإطار التنسيقي الثلث المعطل الذي لا تعقد بسببه الجلسة إلا في حالة التوافق”.

وأوضح الغزالي، في حديث لـ”الصباح”، أن “هناك الكثير من الإشكاليات الدستورية إحداها تتعلق باختيار رئيس الجمهورية”، مضيفاً أن “البرلمان قد يسعى إلى إعادة صياغة الدستور بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة”.

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