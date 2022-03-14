نوئيل يلدا

أسرع الشاب الذي أوقف شعر رأسه بكيلو من الجلّ باتجاه المصعد ما إن رأى السيارة الوردية، إلا أنه توقف راجعاً ما إن التفت ورأى الطبيبة الشابة تدخل العمارة وبيدها حقيبة كبيرة. أراد أن يحملها عنها فشكرته، وقالت له بالإنكليزية إنها حقيبة يد. فهم الشاب رفضها من حركة يدها الممانعة، فهرول إلى المصعد وهو يقول لها:

ـ نوت بلوبرووم.

تباين الثقافات أمر مستحب إلا أنّ الحكمة الأكثر تفاعلاً هي اختيار الثقافة التي تتيح التواصل السلس. شاعت في بعض المناطق الراقية ببغداد اللكنات والتراطن الإنكليزي، وهذا الأمر مطلوب في التعامل مع بعض المهن الحديثة التي تفتقر إلى المرادفات العربية.

الطبيبة الشابة التي رجعت قبل أشهر من السويد وافتتحت عيادة عيون في الطابق الثالث من العمارة الطبية كانت شديدة الرقة و(نازكة) بالنسبة للشاب حارس العمارة الذي يحب أن ينتصب شعر رأسه كعرف الديك. اللحظات التي تجمعه معها وتحديداً في الاستقبال والتوديع كانت مبهرة بالنسبة إليه، فشكلها وعطرها ونظراتها تجعله يشعر بأنه في عالم آخر.

في كثير من التعاملات الحديثة تدخل اللغة الإنكليزية كعامل أساس، ذلك أن التكنولوجيا أوجدت الكثير من المهن ووسائل العمل الحديثة. كثيرون من الأطفال يفهمون بعض الكلمات في اللغتين الكورية واليابانية، ويعرفون العديد من الكلمات الإنكليزية لكن يصعب عليهم التكلم.

حارس العمارة الطبية الذي شعره واقف مثل عرف الخوذة الرومانية لا يعرف من الإنكليزية سوى عبارة “نوت بلوبرووم” وطبيبة العيون لا تحب تصحيحها له لأنه يضحكها حين ينطقها.

إهمال اللغة الإنكليزية في العراق لم يكن أبداً في مصلحة اللغة العربية، فهذا الأمر أوقعنا في متاهات ثقافية، وجعل التعليم الذاتي شديد البطء ومحدداً.

أخذ الشاب صاحب العرف الشعري من طبيبة العيون النازلة من عيادتها العلبة المغلفة بورق الهدايا وأسرع إلى باب العمارة، ولكنه تزحلق وسقط على ركبتيه من دون أن تمس علبة الهدية بسوء. صاحت الدكتورة الجميلة بهلع:

ـ الله ..الله.

فقال لها الحارس وعرف شعره صلب:

ـ آسف دكتورة.

ردت ضاحكة:

ـ نوت بلوبرووم.

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