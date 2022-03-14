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وزارة الهجرة: عودة (107) اسرة نازحة الى مناطقهم الاصلية

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة (107) نازحا بواقع(27) اسرة نازحة من مخيمي عربت واشتي التابعين لمحافظة السليمانية الى مناطقهم الاصلية في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار ، اكد ذلك مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ، مبينا ان هذه العودة جاءت ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين طوعا .

واضاف جهاكير أن ” العودة شملت اغلب الاسر الى محافظة صلاح الدين و ثلاث اسر اخرى الى محافظة نينوى، فضلا عن عودة اخر اسرة انبارية من مخيمات السليمانية الى مناطقها الاصلية، مشيرا الى ان ” عودة الاسر النازحة جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية وتم أيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية مع كافة امتعتهم ” ، مؤكدا استمرار عودة العوائل النازحة طوعيا تمهيدا لغلق ملف النزوح .

قسم الاعلام

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