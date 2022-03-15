الصحة تحذر من التراخي بسبب تراجع إصابات كورونا

ذكرت وزارة الصحة أن الانخفاض في إصابات فايروس كورونا لا يستدعي التراخي في تلقي اللقاحات، مشددة على أن خطر ظهور موجات جديدة شديدة ما زال قائماً، فيما تحدثت عن ان تنفيذ قرار اعتماد البطاقات الدولية للمسافرين سيكون سارياً الشهر المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إن “العراق تجاوز وبشكل رسمي موجة ذروة الموجة الرابعة من فايروس كورونا التي كانت تشكّل مرحلة خطرة على الموقف الوبائي بنحو عام”.

وأضاف البدر، أن “الوزارة تؤكد في أكثر من مناسبة بشكل رسمي والجهات الدولية الداعمة، وأهمها منظمة الصحة العالمية أن خطر كورونا ما زال قائماً”.

وأشار، إلى أن “رسالتنا منذ البداية هي ضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي وبشكل جاد وحقيقي ومحاسبة المخالفين وتلقي اللقاحات بجميع جرعها المحددة رسمياً لكي نحقق نسبة الوقاية المطلوبة للمجتمع”.

وأوضح البدر، أن “احتمال حدوث موجات وبائية أو ظهور سلالات أخرى من هذا الفايروس الخطير ما يزال قائماً كما تؤكد المراجع الدولية وليس المعنيين في العراق فحسب”.

ولفت، إلى أن “وزارة الصحة تأمل في حدوث انخفاض في مستوى الخطورة لهذه الجائحة مع ارتفاع نسبة المتلقين للقاح وتطور العلاجات المضادة للفايروس والخبرة الكبيرة التي تراكمت والمعلومات والاستنتاجات من المحافل العلمية المختصة”.

وأورد البدر، أنه في “المدة القريبة من الممكن أن يتم تجاوز الأزمة التي استنزفت المؤسسة الصحية في جميع دول العالم”، مستدركاً ان “الجميع ما زال ضمن دائرة الخطر”.

وبين، أن “معدلات تلقي اللقاحات ما زالت دون المستوى المطلوب، وهذا بشكل واضح وقد بينته وزارة الصحة في أكثر من مناسبة وعلى أعلى المستويات”.

ويواصل البدر، أن “المؤسسة الصحية وبالتنسيق مع الجهات الإعلامية تواصل عملها من أجل التثقيف وزيادة الوعي على أهمية تلقي اللقاحات”.

وأكد، ان “الحكومة العراقية وفّرت جميع المتطلبات لتطعيم كل المشمولين بالجرع الثلاث وفق خطة دقيقة تنفذ على مراحل”.

ورأى البدر، أن “الاطمئنان الحالي للمواطن بشأن تراجع أعداد الإصابات لا يستند إلى أسس علمية موضوعية”.

وشدد، على أن “الاطمئنان يتحقق من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية على المستوى الشخصي إضافة إلى التحصين باللقاحات”.

وأفاد البدر، بأن “القانون لم ينص على إجبار المواطنين على اللقاح، لكن الاقبال ليس بدرجة من السلبية التي تستدعي أن تكون هناك إجراءات قسرية، إنما هو دون مستوى المطلوب ونعمل على تحسينه”.

ويسترسل، أن “البعض من المواطنين يتلقى الجرعة الأولى او الثانية، ولا يكمل الجرعات المخصصة له، وهذا امر غير صحيح وبالتالي نحتاج إلى المزيد من عمليات التثقيف لكي يحصل المواطن على التحصين التام”.

ومضى البدر، إلى أن “اللجنة العليا للصحة والسلامة أصدرت تعليمات سوف يتم تنفيذها في الأول من شهر نيسان المقبل وسيتم الاعتماد على بطاقة التلقيح الدولية بالنسبة للمسافرين وهي معترف بها وتؤدي الغرض وسوف نتعامل مع الدول بالمثل”.

وأجرت مختبرات وزارة الصحة أمس 13539 فصحاً مختبرياً أظهر تسجيل 657 إصابة جديدة بالفايروس، كما تم تسجيل ست حالات وفاة، وتلقي 41559 شخصاً للقاح.

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