العراق.. الإعدام لثلاثة أشقاء قتلوا والدهم بسبب الميراث

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الثلاثاء، عن إصدار حكم إعدام بحق “ثلاثة مدانين أشقاء” في بغداد.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع“، أن “محكمة الجنايات المركزية في الكرخ” هي التي أصدرت الحكم.

وجاء في نص الحكم أنه تقرر “الإعدام شنقا حتى الموت، بحق ثلاثة أشقاء قاموا بقتل والدهم عمدا طمعا بالميراث”.

وقال المجلس إن “الحكم صدر بعد إكمال التحقيق معهم في مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الغزالية”.

وأضاف أن اكتمال التحقيق ترافق مع “جمع الأدلة الكافية لإدانتهم، واعترافهم صراحة بارتكاب الجريمة”.