Posted on by

العراق.. الإعدام لثلاثة أشقاء قتلوا والدهم بسبب الميراث

تم إكمال التحقيق معهم في مديرية مكافحة إجرام بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الثلاثاء، عن إصدار حكم إعدام بحق “ثلاثة مدانين أشقاء” في بغداد.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع“، أن “محكمة الجنايات المركزية في الكرخ” هي التي أصدرت الحكم.

وجاء في نص الحكم أنه تقرر “الإعدام شنقا حتى الموت، بحق ثلاثة أشقاء قاموا بقتل والدهم عمدا طمعا بالميراث”.

وقال المجلس إن “الحكم صدر بعد إكمال التحقيق معهم في مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الغزالية”.

وأضاف أن اكتمال التحقيق ترافق مع “جمع الأدلة الكافية لإدانتهم، واعترافهم صراحة بارتكاب الجريمة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close