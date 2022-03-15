القوات الروسية تسيطر على مقاطعة مهمة جنوبي أوكرانيا

فرضت القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية الهادفة إلى توفير الأمن للناس الذين يتعرضون لاعتداءات قوات نظام الحكم في أوكرانيا، سيطرتها على مقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الروسية سيطرت على مقاطعة خيرسون بكاملها.

وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.انتهى 25

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