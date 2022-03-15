الكاظمي يدعو الكتل إلى توحيد الكلمة إزاء السيادة

دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، القوى السياسية إلى توحيد الكلمة إزاء سيادة العراق. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (المدى)، إن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أجرى زيارة إلى أربيل في إقليم كردستان”.

وأضاف البيان، أن “الكاظمي قد التقى كلاً من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني”.

وأشار، إلى أنه “بحث مجمل الأوضاع في البلد، وأهم تداعيات القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل”.

وتحدث البيان، عن “التأكيد على رفض الاعتداء الذي تسبّب بترويع المدنيين، متخطياً حدود القوانين والأعراف الدولية، والتوجيه بتشكيل لجنة من مستشارية الأمن القومي وعدد من القيادات الأمنية، لتقديم تقرير عن تداعيات القصف وجمع الحقائق والأدلة”.

وتابع أن “الكاظمي تفقّد الموقع الذي تعرض للاعتداء الصاروخي والتقى بالأهالي الذين يؤول لهم الموقع، واستمع لشرح مفصل قدموه عن المكان وما يحتويه وعائديته”.

وأكد الكاظمي بحسب البيان، “ضرورة احترام سيادة العراق من مختلف الجهات، وأنه قد تم إبلاغ هذا الأمر رسمياً عبر الطرق الدبلوماسية”.

وشدد الكاظمي، على “ضرورة اعتماد الأدلة، وألّا يكتفى بالشكوك، وأن يكون هناك تعاون أمني بين مختلف دول المنطقة؛ لمواجهة التحديات المشتركة”، داعيا “القوى السياسية العراقية إلى توحيد الكلمة إزاء سيادة العراق، وأن يكون ما حصل حافزاً لحلّ الإشكالات وتوحيد الصف أمام التحديات التي تواجه البلد”.

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