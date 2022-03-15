تأسيس كونفدرالية إسرائيلية – فلسطينية – أردنية: لماذا الآن وكيف؟

ألون بن مئير

فيما يلي نبذة مختصرة عن اقتراح سلام رئيسي من شأنه أن يضع حداً للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني في إطار كونفدرالية إسرائيلية – فلسطينية – أردنية. تم نشر الاقتراح بالكامل مؤخرًا على الإنترنت من قبل منظمة الشؤون العالمية (World Affairs) وسيكون متاحًا في شكل مطبوع في الأسبوع الثاني من شهر مارس./ آذار.

بعد 73 عامًا من الصراع ، بغض النظر عن التغييرات العديدة على الأرض ، والرياح السياسية التي اجتاحت الشرق الأوسط ، والعنف المتقطع بين إسرائيل والفلسطينيين ، أصر على أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن تطلعاتهم لإقامة دولة. في نهاية المطاف ، يظل حل الدولتين هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء نزاعهما.

لكن الاختلاف بين إطار عمل السلام الذي نوقش في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين حيث كان التركيز على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل الوقت الحاضر هو أنه قد تم إنشاءالعديد من الحقائق الجديدة التي لا رجعة فيها: على وجه الخصوص تداخل السكان الإسرائيليون والفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس وإسرائيل مع بعضهم البعض، مكانة القدس ، حيث لكلا الجانبين إنتماء دينيً فريد من نوعه ؛ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي يجب أن تبقى غالبيتها في مكانها ؛ مخاوف الأمن القومي المتشابكة للإسرائيليين والفلسطينيين ؛ واللاجئين الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى إعادة توطين و / أو تعويض.

يقودني هذا إلى الاعتقاد بأن الدولتين، الإسرائيلية والفلسطينية، المستقلتين يمكن أن تتعايشا بسلام وأن يتم استدامتهما فقط من خلال إنشاء كونفدرالية إسرائيلية – فلسطينية ينضم إليها الأردن لاحقًا الذي له مصلحة وطنية جوهرية في حل جميع القضايا المتنازع عليها بين إسرائيل والفلسطينيين. ولتحقيق هذه الغاية ، سيتعين على جميع الأطراف التعاون بشكل كامل ودائم على العديد من المستويات التي تقتضيها الظروف المتغيرة المذكورة أعلاه على الأرض ، والتي لم يعد من الممكن إعادة معظمها إلى الوضع السابق.

هناك نوعان من الحقائق الهامة التي توفر الأساس المنطقي وراء هذا الاقتراح. أولاً ، خلافًا لوجهات النظر التي تتبناها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ، بما في ذلك حكومة بينيت ، فإن الظروف الحالية ليست مستدامة ويمكن أن تجعل الصراع مستعصيًا على الحل بشكل متزايد وقابل للانفجار مع تراجع الإمكانيات لكلا الجانبين. ثانيًا ، تشعر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية أن الصراع المستمر يغذي التطرف ويزعزع استقرار المنطقة ويسمح للقوى الخارجية مثل إيران والجماعات المتطرفة باستغلال الوضع ، وكل ذلك يقوض بشكل خطير مصالحها الجيوستراتيجية.

ومع ذلك ، لا يمكن التوصل إلى اتفاق حول إنشاء كونفدرالية واستمراره ما لم تسبقه عملية مصالحة مدتها 5-7 سنوات. يتعين على الأطراف الثلاثة الاتفاق منذ البداية على أن مثل هذه العملية ستؤدي في النهاية إلى إنشاء كونفدرالية إسرائيلية – فلسطينية – أردنية. ويرتكز هذا الاقتراح على ست ركائز مركزية تجعل الكونفدرالية الخيار العملي الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.

تداخل السكان مع بعضهم البعض

إنّ حقيقة أن الإسرائيليين والفلسطينيين متداخلون مع بعضهم البعض ومترسخون في أماكن إقامتهم الحالية تجعل من المستحيل ببساطة الفصل بينهم جسديًا. هناك ما يقدر بـ 2.77 مليون فلسطيني و 400.000 إسرائيلي في الضفة الغربية ، وفي القدس الشرقية هناك ما يقرب من 330.000 فلسطيني و 215.000 إسرائيلي يعيش معظمهم في الأحياء اليهودية بعد عام 1967 المحيطة بالقدس الشرقية.

لن تقوم أي حكومة إسرائيلية حالية أو مستقبلية بأي حال من الأحوال بإخلاء عدد كبير من المستوطنات. غالبية المستوطنين (أكثر من 80 في المائة) ، وخاصة على طول حدود عام 1967 ، والإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في القدس الشرقية والغربية سيبقون في أماكنهم. سيبقى السكان المختلطون عاملاً دائمًا ، وفقط في سياق الكونفدرالية يمكن لإسرائيل والفلسطينيين الحفاظ على استقلالهم ، على الرغم من أنه سيكون لكل جانب أقلية من الآخر يقيم في أراضي الطرف الآخرإما كمواطنين كاملي الحقوق أو دائمين.

القدس

لن يكون هناك سلام إسرائيلي فلسطيني ما لم تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. فبالنظر إلى الطابع الفريد للمدينة ، فإن فقط التعاون الكامل بين إسرائيل وفلسطين والأردن تحت مظلة الكونفدرالية هو الذي سيوفر حلاً سلميًا دائمًا. وهناك ثلاثة أسباب لدعم هذه الحجة: أولاً ، القدس هي موطن أقدس مزار لليهود ، الحائط الغربي (الجدار الخارجي للهيكل الثاني) وثالث أقدس الأضرحة الإسلامية ، المسجد الأقصى وقبة الصخرة (الحرم الشريف) ، وأقدس المواقع في المسيحية داخل كنيسة القيامة. لن يسمح الفلسطينيون أو إسرائيل أو الأردن تحت أي ظرف من الظروف بأي تغيير مادي من شأنه تغيير الوضع الراهن.

ثانيًا ، البنية التحتية والخدمات للمدينة – الطرق والشبكات الكهربائية والاتصالات والصيانة – كلها متكاملة تمامًا. ببساطة لا توجد طريقة يمكن من خلالها تغيير هذه الخدمات والترابط بين الجانبين الشرقي والغربي بأي طريقة فعالة أخرى. ثالثًا ، القدس الشرقية تضم أكبر مجتمع يهودي-عربي مختلط في أي مكان في العالم ، مع ما يقرب من 330.000 عربي و 215.000 إسرائيلي. ولا يتوقع أي من الطرفين أن يتغير ذلك بموجب أي اتفاق سلام. على هذا النحو ، يصبح التعاون الكامل بين جميع الأطراف أمرًا ضروريًا ، ولن يصبح هذا ممكنًا إلا تحت مظلة الكونفدرالية.

الأمن

لأسباب واضحة ، يشكل الأمن القومي الإسرائيلي وإحساس الفلسطينيين بعدم الأمان مصدر قلق كبير لكل جانب. لذلك ، فإن التعاون الأمني هو أمر أساسي لأي اتفاق سلام. هناك حتى الآن تعاون أمني مكثف بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بالإضافة إلى تعاون أمني وثيق للغاية بين إسرائيل والأردن. تسعى الكيانات الثلاثة جميعها إلى تعزيز أمنها القومي المترابط والذي يمكن تحقيقه على أفضل وجه تحت مظلة الاتحاد الكونفدرالي.

الحدود

سيتم رسم الحدود النهائية باتفاق متبادل على أساس ترتيب المستوطنات ومدى تبادل الأراضي للتعويض عن المستوطنات التي ستبقى وراء الخط الأخضر (حدود 4 حزيران / يونيو 1967) ، والخط السياسي الذي سيتم إنشاؤه بين القدس الشرقية والغربية.

ستُرسم معالم الحدود النهائية في إطار كونفدرالية بعد سنوات قليلة من المصالحة وتكون سياسية وتظهر على الخرائط فقط. وستعتمد الفترة الزمنية للانتقال من الحدود “الجامدة” إلى الحدود “الرخوة” على التواصلات المستقبلية بين الجانبين حول العديد من المستويات ، لا سيما الأمنية ، بما في ذلك العلاقات التجارية والتطورات الاقتصادية والسياحة وتعزيز الثقة التي هي في صميم عملية المصالحة.

اللاجئون الفلسطينيون

على الرغم من أن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين لا يرتبط مباشرة بالاتحاد الكونفدرالي ، فلن يكون هناك حل للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني إلاّ بتسوية هذه القضية المزعجة بفاعلية نهائية وتنفيذها. إذن ، يكمن حل قضية اللاجئين ، كما هو الحال دائمًا ، في التعويض و / أو إعادة التوطين ، غالبًا في الضفة الغربية وعرض تعويضات لأولئك الذين لا يختارون اعادة التوطين ، سواء كانوا في لبنان أو سوريا أو الأردن أو خارجها.

في جميع المفاوضات السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين وافقق الأخيرون على أن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين يعتمد على إعادة التوطين و / أو التعويض ، وأن عددًا صغيرًا نسبيًا فقط من اللاجئين سيكون قادرًا على العودة إلى إسرائيل في إطار لم شمل الأسرة. وفي إطار الاتحاد الكونفدرالي ستصل مشكلة اللاجئين إلى حل مناسب وسريع.

عملية المصالحة

بالنظر إلى حقيقة أن الإسرائيليين والفلسطينيين قد تناؤا عن بعضهم البعض ، خاصة منذ الانتفاضة الثانية في عام 2000 ، وأنهم لا يثقون في بعضهم البعض ، يجب أن تسبق المصالحة عملية المفاوضات بشرط أن تكون اللعبة النهائية (إقامة كونفدرالية) ) متفق عليها مسبقا. وتتكون عملية المصالحة من إجراءات متعددة لبناء الثقة بين الحكومات والشعب ، والتي تعتبر أساسية للتخفيف التدريجي من العداء العميق وانعدام الثقة بين الجانبين بمرور الوقت ، الأمر الذي لا يمكن التفاوض عليه ببساطة على طاولة المفاوضات.

سيسمح إنشاء الكونفدرالية للأطراف بتحقيق تطلعاتهم الوطنية والحفاظ عليها. ستكون إسرائيل قادرة على تأمين ديمقراطيتها وهويتها القومية اليهودية ، وسيحقق الفلسطينيون تطلعاتهم في إقامة دولة ، وسيحافظ الأردن على استقلاله ويزيد من تعزيز أمنه القومي. وفي ظل ظروف السلام هذه ، ستنمو الدول الثلاث وتزدهر معًا ، وستخلق سلامًا إقليميًا أوسع.

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