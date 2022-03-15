تقرير إخباري: العراق يفشل باستثمار أكبر طاقة شبابية في العالم

ترجمة: حامد احمد

تحدث تقرير عن امتلاك العراق أكبر عدد سكاني في العالم من الشباب، منتقداً فشل الحكومة في تسخيرهم، مشدداً على أن ازدياد النفوس يفرض أعباء على اقتصاد البلد. وذكر تقرير نشر على موقع آراب نيوز الإخباري، أن “العراق يمتلك أكبر عدد سكاني في العالم من فئة الشباب صغار السن وذلك بحدود 7 ملايين شخص تتراوح أعمارهم ما بين 14 و29 عاماً، ولكن البلاد لا تستطيع تشغيلهم”.

وأضاف التقرير، الذي ترجمته (المدى)، أن “البلد يشهد تضخما كبيرا بعدد الشباب مع فشل الحكومات المتعاقبة في تسخير امكانياتها بدعم اقتصادها الضعيف”.

وأشار، إلى أن “أكثر من 60% من نفوس العراق هم دون الـ 25 عاما حيث من المتوقع ان يتضاعف عدد نفوس الشباب ويقفز من 7 ملايين الى 10 ملايين شاب بحلول العام 2030، استناداً إلى تقرير منظمة، انقاذ الطفل العالمية”. ولفت التقرير، إلى أن “مصعب الالوسي، باحث ومحلل سياسي، يقول: هذا يعني ان على الحكومة ان تخلق وبشكل عاجل فرصا بمعدل متعذر تحقيقه، خصوصاً في القطاع الخاص، هذا من شأنه ان يترك شريحة الشباب غير مهيأة للتنافس للحصول على وظائف على المستوى الإقليمي والعالمي، وسبب ذلك يعود لعدم امتلاكهم المهارات الضرورية التي تطلبها الشركات والمؤسسات الخاصة الاهلية.”

ونقل التقرير، عن مراقبين تأكيدهم “ان الحكومة العراقية تواجه تحديات ضخمة على مختلف الأصعدة في تهيئة البلاد إزاء تزايد تعدادها السكاني تتراوح ما بين تحديات الامن الغذائي والتنوع الاقتصادي وتنمية وتطوير البنى التحتية، وأن توفير السلة الغذائية يشكل أصلا عقبة كبيرة في البلاد رغم امتلاكها أراضي زراعية واسعة”.

وأوضح، ان “عوائد الزراعة في العراق خلال حقبة الحرب على داعش بين عامي 2014 و2017 تراجعت بمعدل النصف تقريبا وذلك من 15 مليار دولار الى 7.6 مليار دولار، استنادا لتقرير صادر عن المجلس الأطلسي للبحوث في الولايات المتحدة”.

ولفت التقرير، إلى أن “قيمة الزراعة بالنسبة لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد العراق تراجعت من 20% قبل العام 2003 الى 3.3 % من معدل الناتج الإجمالي في العام 2019”. وأورد، أن “المحلل والخبير الاقتصادي حسين ثاقب قال، إن: البلد يشهد أيضا تناقصاً بمساحات الأراضي الصالحة للزراعة، نحن نمتلك ما يزيد على 3 ملايين دونم او هكتار من الأراضي الزراعية التي تعاني الإهمال ومن الممكن ان توفر غذاء كافيا للشعب العراقي”. ويواصل التقرير، أن “الأمم المتحدة ذكرت ان هذه الأوضاع أدت الى ان يكون 4.1 مليون عراقي هو بحاجة لمساعدات إنسانية”.

ويعود التقرير إلى الالوسي الذي أفاد، بان “اقتصاد العراق يعتمد اعتمادا كلياَ على واردات النفط والذي يشكل نسبة 96% من صادرات النفط و92% من واردات الحكومة و43% من حجم الناتج المحلي الإجمالي”.

أما الخبير الاقتصادي ثاقب، فقد أكد بحسب التقرير، أن “حقيقة كون اقتصاد العراق بأكمله يعتمد على النفط هي أمر غير صحي وغير مثمر، انه اقتصاد ريعي يعتمد على ما يحصل عليه من مبيعات والديون الخارجية تسيطر عليه”. ورأى ثاقب، أن “العراق فشل بتنظيم وتنويع صادراته من المشتقات النفطية الأخرى مثل الغاز والمعادن والزيوت التي ما تزال قيد الاستهلاك المحلي.”

في حين أوضح الالوسي أن “أكثر العوامل تهديدا للأعداد المتزايدة من الشباب هو معدل البطالة المرتفع الذي يشكل نسبة 36% منهم.”

وبين التقرير، أن “منظمة اليونيسيف ذهبت إلى أن هناك ما يقارب من 3.2 مليون طفل عراقي بسن المدرسة هم خارج المدارس”.

ويجد، أن “هذه الوضعية تعتبر حالة مزمنة في محافظات تضررت من تبعات الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، مثل صلاح الدين وديالى، حيث ان 90% من أطفالهم لم يذهبوا للمدارس”. وزاد التقرير، ان “الالوسي قال: بينما يتزايد عدد نفوس العراق وسط تدهور الأوضاع فان ذلك سيؤدي الى تباعد الفجوة ما بين مطالب المجتمع وقدرة الحكومة على تلبيتها، وعلى الحكومة ان تضع خطة إعادة اعمار شاملة على المدى القصير تستطيع من خلالها توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب.” وأشار، إلى أن “تزايد اعداد نفوس العراق يضيف عبئاً على اقتصاد البلد الذي هو أصلا ضعيف، ويتخلله عدد ضخم من الشباب الذين يفتقرون الى الخبرات والمهارات التي تؤهلهم للحصول على فرص عمل”. ونوه ثاقب بحسب التقرير، إلى أن “العراق يفتقر الى مراكز تدريب تسمح للشباب بتعلم تكنولوجيات حديثة وتزيد من قدراتهم، ليس من الصحيح تجاهل الشباب، يجب ان تكون هناك خطط لتهيئتهم بتولي اعمال ووظائف مستقبلية”.

وانتهى التقرير، إلى أن “ثاقب ذكر ايضاً: بدلا من ذلك فقد لجأت الحكومة الى طريقة خاطئة لحل المشكلة وذلك بتوظيف اعداد أكبر في القطاع العام الذي ترهل كثيرا بدون أية منفعة، بدلا من ان تقوم بدعم تنمية القطاع الخاص ومؤسساته وتشريع قوانين تمكن القطاع الخاص من ان يكون أكثر فاعلية في الاقتصاد”.

عن موقع آراب نيوز

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