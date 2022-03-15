جريمة غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية !!!

في حقيقة ما جرى ويجري، ليس المهم إدانة فلان وعلتان فقط، إنما المهم هو تكرار قول الحقيقة كي لا ندمن على الدجل والزيف الذي احتل حياتنا طولاً وعرضاً. لذلك اصبح من الضروري تكرار وتاكيد الحقيقة التي اكدتها وقائع العشرين سنة الماضية، وهي أن الاحتلالين الأمريكي والإيراني يلتقيان عند هدف واحد، وهو وضع العراق في حالة ركود اقتصادي وعمراني وحقوقي أي تغييب سلطة القانون.

ولكي يستمر وجود احزاب المحاصصة في دائرة الحكم والمشاركة في السلطة والتمتع بامتيازاتها .. عليها تعطيل الصناعة وتعويق الزراعة وتخريب التعليم وحرمان العراقيين من البنى التحتية وهذا ما فعلته وتفعله احزاب الخونة واللصوص على رؤوس الأشهاد، إذ أن الجميع مشارك عملياً في هذه الجريمة غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية إذ يقوم بعض أبناء البلد بتدمير بلدهم وتحطيم مجتمعهم بأيديهم تلبية لمصالح دول أخرى مقابل ضمان بقاء هذه الأحزاب في السلطة، سلطة النهب والتزوير !!!ا

كريم عبد ..

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