طلب نيابي بتشكيل غرفة عمليات للسيطرة على ارتفاع الأسعار

بغداد/ فراس عدنان

دعا أعضاء في مجلس النواب إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة للسيطرة على أسعار الأسواق وتوفير المواد الغذائية، مشددين على أن الحلول المقترحة من الوزارات المعنية آنية وغير كفيلة بمعالجة الأزمة على المستوى البعيد، وتحدثوا عن وعود أطلقها وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بتقديم برنامج عمل هدفها دعم الطبقات الفقيرة.

وقال النائب جمال كوجر، إن “السيطرة على أسعار السوق تتحمله الجهات الحكومية بوصفها المسؤولة عن رسم السياسة المالية والاقتصادية”.

وتابع كوجر، عضو اللجنة المالية في البرلمان السابق، أن “حديث وزارة التجارة عن معالجة الأسعار من خلال توزيع مفردات البطاقة التموينية يندرج ضمن باب الحلول الآنية قصيرة المدى، في وقت ينبغي منا أن نفكّر بحلول جذرية وتأخذ طابعاً ستراتيجياً”.

وأشار، إلى أن “الأزمة بين أوكرانيا وروسيا التي كانت سبباً في الارتفاع الأخير للأسعار هناك حديث عن استمرارها لأكثر من سنة ولعلها تصل إلى سنتين”.

وبيّن كوجر، ان “توزيع وجبتين في رمضان كفيل بمعالجة الموضوع لمدة شهرين على أكثر حد، في وقت ينبغي منا أن نفكّر بحلول بالتزامن مع وجود وفرة مالية مصدرها الارتفاع العالمي في أسعار النفط”. وشدد، على “ضرورة تشكيل غرفة عمليات تشارك فيها لجان نيابية ووزارات معنية مع غرفة التجارة ومجموعة من التجار والمستثمرين في القطاع الاقتصادي؛ لنخفّف من حدة الأزمة ويكون عملنا على محورين، الأول السيطرة على الأسعار من جهة، ونوفّر البضائع الاستهلاكية من جهة ثانية”.

ولا يجد كوجر، أن “الإجراءات التنفيذية المتمثلة بملاحقة المتسببين بارتفاع الأسعار كافية، بالتزامن مع أزمة اقتصادية ومالية عالمية القت بأثرها على العراق”. ودعا، إلى “تحرك حكومي سريع لتوفير المؤن الغذائية ومن ثم بيعها بسعر مدعوم رسمياً إلى المواطن من خلال مراكز تسوق رسمية”.

ويرى كوجر، أن “ذلك يعد السبيل الوحيد لمواجهة الأزمة وتحقيق منافسة بين الأسعار التي يبيع بها التجار موادهم الغذائية، وما تعرضه الحكومة، وهذا من شأنه أن يخفض من الأسعار في السوق بشكل عام”. ولفت، إلى أن “جزءا من قضية ارتفاع الأسعار يحمل طابعاً عالمياً، فالنقل للبضائع ارتفع إلى ثلاثة أضعاف”، وتحدث عن “تأثّر 20% من الأمن الغذائي العالمي كونه مرتبطا بالمناطق التي تشهد حالياً نزاعاً بين روسيا وأوكرانيا”.

ومضى كوجر، إلى أن “زيادة العقوبات الدولية على روسيا تعني المزيد من الارتفاع في الأسعار، كونه يؤثر في عملية نقل البضائع، ولعل العراق يعد من البلدان المتضررة بوصفه دولة مستهلكة وليست منتجة”.

من جانبه، ذكر النائب برهان المعموري، ان “العراق يعاني من مشكلات عديدة على الصعيد الاقتصادي فاقمتها أزمة ارتفاع الأسعار، وبالتالي ازدادت لدينا معدلات الفقر والبطالة”.

وتابع المعموري، ان “المواطن اليوم يعاني من ضرر واضح في قوته اليومي”، مشدداً على أن “الجشع الذي يحصل حالياً في الأسواق من خلال ارتفاع الأسعار بحاجة إلى متابعة حكومية”. وطالب، بـ “تفعيل عمل اللجان المعنية بمتابعة الملف الاقتصادي واشراك مجلس النواب في ذلك بوصفه اعلى سلطة تشريعية ويمارس مهاما دستورية تتمثل بالرقابة والتشريع”.

ويجد المعموري، ان “قضية ارتفاع الأسعار لها أسباب عالمية، لكن تفاقهما في العراق جاء على نحو مبالغ فيه، والازمة مدفوعة من تجار من أجل تحقيق مكاسب على حساب الشعب، وقد تكون خلفها دوافع سياسية”. وأكد، ان “المواطن البسيط هو المتضرّر الأكبر من هذه السياسات، وعدم الجدية في التعامل مع المتسببين في رفع الأسعار”.

وانتهى المعموري، إلى أن “مجلس النواب مستمر في مهامه الرقابية، من خلال سلسلة استضافات للوزراء المعنيين بالملف المالي والاقتصادي لاسيما وأن شهر رمضان على الأبواب ويقتضي أن تفرض الجهات الرسمية سيطرتها على الأسواق”.

إلى ذلك، افاد النائب حميد الشبلاوي، بأن “موضوع متابعة الأسعار قد بدأ به مجلس النواب من خلال استضافة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي للتباحث معه بشأن الموضوع، ومن بعده وزير التجارة علاء الجبوري”.

وتابع الشبلاوي، أن “افكاراً تم طرحها في البرلمان بضرورة البحث عن آلية تخفف عن المواطن العراقي من خلال تنفيذ الوزارات المعنية تعهداتها وواجباتها في السيطرة على الوضع الاقتصادي”. وذهب إلى أن “الحكومة لديها واجبات عدة أبرزها متابعة تدفق البضائع واسعارها ومن يسعى إلى خزنها من أجل التأثير السلبي في السوق”. ويتهم الشبلاوي، “بعض القوى السياسية الكبيرة بالاستفادة من هذا الغلاء، لاسيما وأن البعض منها يمتلك مصارف حققت ارباحاً نتيجة الارتفاع في الأسعار”.

وتحدث، عن “وعود أطلقها وزير المالية بأن يقدم خطة حقيقية هدفها دعم الطبقات الفقيرة، ولإيجاد حلول لغلاء الأسعار، فضلاً عن المشكلات التي خلفها قرار تغيير سعر الصرف”.

وأكمل الشبلاوي بالقول، إن “المواطن هو المتضرر الوحيد مما يحصل في الأسواق، والحديث عن وجود انخفاض في الأسعار غير صحيح بالمرة”.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن إطلاق فرق جولة تعمل على متابعة الأسواق، في حين أفادت وزارة التجارة بوجود انخفاض نسبي في الأسعار بالتزامن مع البدء في توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين.

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