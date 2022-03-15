في زيارة سرية.. ثلاثة زعماء أوروبيين تحدوا روسيا ودخلوا كييف رغم الحرب

توجه رؤساء وزراء التشيك وبولندا وسلوفينيا إلى كييف، وهي زيارة ظلت سرية، إلى حين الإعلان عنها، الثلاثاء.

وسافر قادة الدول الثلاثة إلى كييف للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا وتقديم “حزمة واسعة من الدعم” من الاتحاد الأوروبي، مع احتدام القتال حول العاصمة الأوكرانية، وفقا لرويترز.

وقال مكتب رئيس الوزراء البولندي إن الزعماء الأوروبيين من المقرر أن يجتمعوا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميهال.

وأعلن رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، حظر تجول لمدة 36 ساعة في العاصمة الأوكرانية، والتي شهدت تصعيدا للقصف الروسي، ويبدأ الحظر من الساعة 8 مساء الثلاثاء، ولا يسمح للسكان بالتنقل في أنحاء المدينة إلا بإذن خاص أو الذهاب للذهاب إلى ملجأ.

وعبر قادة سلوفينيا والتشيك وبولندا الحدود إلى أوكرانيا، واستقلوا القطار إلى كييف لإظهار دعمهم لأوكرانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، وهم أول قادة أجانب يزورون العاصمة الأوكرانية منذ غزت روسيا أوكرانيا الشهر الماضي.

وتتعرض كييف لهجمات روسية، وقد هز انفجاران قويان العاصمة فجر الثلاثاء. وقالت خدمات الطوارئ إن شخصين لقيا حتفهما بقصف مبنى سكني.

وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي، إن الزيارة تمت في اليوم العشرين من “العدوان الإجرامي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا”.

وأضاف: “في مثل هذه الأوقات الحرجة، من واجبنا أن نكون حيث يصنع التاريخ. لأن الأمر لا يتعلق بنا، بل يتعلق بمستقبل أطفالنا الذين يستحقون العيش في عالم خال من الاستبداد”.

وقال رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا إن: “الغرض من الزيارة هو تأكيد الدعم المطلق من جانب الاتحاد الأوروبي بأسره لسيادة أوكرانيا واستقلالها”.

وأضاف: “الهدف من هذه الزيارة هو أيضا تقديم حزمة واسعة من الدعم لأوكرانيا والأوكرانيين”.