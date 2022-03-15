مساعدات جديدة.. أربيل تعلن جمع 7 مليارات دينار لمتضرري الفيضانات

أعلن محافظ اربيل أوميد خوشناو، يوم الثلاثاء، عن جمع 7 مليارات دينار عراقي لغاية الآن لمساعدة متضرري فيضانات نهاية العام الماضي، مؤكدا أنه قريبا ستشرع الحكومة المحلية بتوزيعها والتي ستشمل أيضا أصحاب العجلات المتضررة.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن “مبلغ 7 مليارات دينار الذي تم جمعه للمتضررين من الفيضان في اربيل جاهزة، ونسعى إلى توزيعها قريبا عليهم”، مضيفاً أنه “تم توزيع أربعة مليارات دينار دينارا في السابق لتأمين السلع والمستلزمات الأساسية كمساعدات أولية للمتضررين، وهذه المبلغ يختلف عن 7 مليارات دينار المتبقية”.

وفي جزء آخر من حديثه، أكد محافظ أربيل أنهم سيوزعون تلك الأموال على المتضررين من الفيضانات، قائلا: “السبب في عدم توزيعها حتى الآن هو أن الخسائر قدرت بنحو 20 مليار دينار، لكن ما تم جمعه إلى الآن 7 مليارات دينار عراقي فقط، مشددا على أن الذين كانوا سببا في حدوث الفيضانات ستتم معاقبتهم ماديا وستضاف تلك الغرامات إلى مبلغ 7 مليارات دينار، وسنشرع بتوزيعها وفقا لحجم الأضرار.

وقال المحافظ أيضا إنه “قيمنا الأضرار التي لحقت بالسيارات، وسيحصل بالتأكيد أصحابها على التعويضات”.

واجتاحت في نهاية شهر كانون الأول الماضي سيول جارفة ناجمة عن تساقط الأمطار بعض مناطق مدينة أربيل والقرى المحيطة ما تسبب بخسائر مادية كبيرة، دون ورود وقوع إصابات.

وأعلن محافظ اربيل أوميد خوشناو نهاية العام الماضي استكمال عملية تعويض المتضررين من السيول الجارفة التي اجتاحت مناطق في عاصمة إقليم كوردستان في نهاية شهر كانون الأول/أكتوبر الماضي.

وقال خوشناو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم محمد شكري آنذاك، إن إجمالي الأضرار بلغ 5 مليارات، و853 مليون دينار عراقي، مبينا أنه تم جمع مبلغ 4 مليارات، و460 مليون دينار من قبل المؤسسات الخيرية، وأكثر من مليار من قبل مؤسسة “روانكة” بأمر من رئيس اقليم كوردستان، مع تأمين مليار و939 مليونا من قبل حكومة الاقليم.

واشار الى ان 826 عائلة و313 سيارة قد تضررت من السيول.

كما أفاد محافظ اربيل ان هيئة استثمار كوردستان تمكنت من جمع مبلغ مليارين، و182 مليون دينار من المستثمرين كتبرعات للمتضررين من الفيضانات الاخيرة في اربيل وانه تم تسلم المبلغ من هيئة الاستثمار بحضور رئيسها.

كما اجتاحت يوم الجمعة (17 كانون الأول 2021)، فيضانات وسيول جارفة مناطق مختلفة في أربيل جراء موجة أمطار غزيرة، ما تسبب بمصرع 10 أشخاص وفقدان أثر اثنين آخرين، إضافة إلى خسائر مادية تقدر بقيمة 21 مليار دينار.

وعن السيول والفيضانات التي اجتاحت اربيل في يوم الجمعة 17 من شهر كانون الأول الجاري، قال خوشناو في حينها: قد رفضنا تسلم ملياري دينار التي خصصتها الحكومة الاتحادية للمتضررين، داعيا إياها إلى اعادة النظر بالمبلغ المرصود، قائلا إنه “حق طبيعي لنا في اقليم كوردستان وفي عاصمتها اربيل بان يتم تخصيص مبالغ مالية كافية من ميزانية الطوارئ، ولكي نتمكن من تعويض المتضررين على أفضل وجه”.