مساعي إنهاء ملف النزوح تصطدم بعوائق وتحديات

بغداد/ حسين حاتم

مازال ملف النازحين الذي نتج ابان المعارك ضد عصابات داعش الارهابية التي احتلت عدداً من المدن العراقية في حزيران عام 2014، مفتوحاً دون حلول ناجحة على الرغم من مرور أكثر من 7 سنوات.

ومع عودة نسبة كبيرة من النازحين بعد انتهاء العمليات العسكرية عام 2017، فإن عشرات الآلاف منهم لا يزالون في المخيمات، يعانون سوء الأوضاع، فيما سكنت نسبة كبيرة من العائدين في عشوائيات داخل مدنهم تفتقر إلى أبسط الخدمات.

ووفق مراقبين، فإن خطوات الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 كانت بطيئة في التعامل مع هذا الملف حيث تصدرت ملفات أخرى أولويات عملها، فضلاً عن عدم قدرتها على إرجاع النازحين إلى بعض المناطق لأسباب أمنية وسياسية أو حتى تهيئة الأوضاع المعيشية، لا سيما توفير فرص عمل للعائدين منهم.

وفي هذا الصدد يقول المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهاكير في حديث لـ(المدى)، إن “ملف النازحين من الملفات المعقدة ومن الازمات الكبيرة جداً”، مبيناً ان “الحكومة قد تكون نجحت في جزء من اغلاق كافة المخيمات في عموم محافظات العراق”.

وتابع، أن “عدد مخيمات النازحين المتبقية 26 مخيما في إقليم كردستان وواحد في مخيم الجدعة بمحافظة نينوى”، مشيرا الى ان سكان المخيم الأخير “شهدوا تلكؤا واضطرابات امنية في مناطقهم الاصلية مما أدى بالوزارة الى التريث في عودتهم”.

وأضاف جهاكير أنه “تمت إعادة (107) نازحين بواقع (27) اسرة نازحة من مخيمي عربتواشتي التابعين لمحافظة السليمانية الى مناطقهم الاصلية في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار”، مبينا ان “هذه العودة جاءت ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين طوعا”. وأشار، الى أن “العودة شملت اغلب الاسر الى محافظة صلاح الدين وثلاث اسر اخرى الى محافظة نينوى، فضلا عن عودة اخر اسرة انبارية من مخيمات السليمانية الى منطتقها الاصلية”.

ولفت الى ان “عودة الاسر النازحة جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع القوات الامنية والحكومات المحلية وتم إيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية مع كافة امتعتهم”.

واكد جهاكير استمرار عودة العوائل النازحة طوعيا تمهيدا لغلق ملف النزوح .

بدوره، يقول عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في حديث لـ(المدى)، إن “النازحين عانوا الكثير من التعقيدات في المخيمات، متحملين برودة الجو وحرارته والموجات الوبائية وغيرها من الظروف دون حلول سريعة”.

وأشار الغراوي الى، ان “الحكومة لم تكمل ملف تعويضات النازحين لغاية الان رغم مرور أكثر من 7 سنوات على نزوحهم”.

وابدى استغرابه من “التماهل والتلكؤ في الإجراءات من قبل الحكومة والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، دون اي تحرك سواء بتوفير الملاذات الآمنة لهم او الوقود والأغطية لتقليل معاناتهم الى حين زوال الخطر، والتخطيط الى حلول أكثر واقعية سواء بإعادتهم الى مناطقهم او بتوفير ملاذات أكثر قوة وحماية لهم من برد الشتاء وحر الصيف”.

وأغلقت بغداد، 172 مخيما للنزوح بين عامي 2017-2021 ضمن خطة قضت بإغلاق جميع المخيمات البالغ عددها 174 مخيما خلال 2021، على أن يتم البدء بإغلاق مخيمات النزوح في إقليم كردستان، في الفترة المقبلة.

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