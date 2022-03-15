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وردة بيضاء

وردة بيضاء

عدنان قحطان كاظم

على شعاع شمس
تسافر في الذكرى
تمحو دفاتر النسيان
وتتفتح على اقحوان
تنشر الغد بعطرها
تلثم الجرح ببلسمها
تنسينا ضعفنا للحظة
تنسينا وئد همساتنا
في صفحة النسيان
ترجعنا أطفال نلهو
مع الحكايا مع الورود
نعبر جسور الشوق
لأشواق طويله لاتنتهي
نسافر مع الحلم
نسافر مع الحب
مع اللحن مع الماء
نشتري البسمة بالأمل
نصحو مع الأغنية
نتلفت كما بزوغ الضوء
مع الفجر على أول غصن
على أول نسمة غافيه
نهدي اشواقنا مع النسمات
نرجو بقاءنا بالضحكات
نسير مع السائرون
بلا ملل او فري بتعب
نركن مع اللقاء
مع الشفاه الحنونه
نعبر النهر للنهر
نعبر البحر لبحر
نعبر الغيم لغيم
نعبر النهار لنهار
نخلق كل يوم مع الفجر
كل صباح نلامس الشمس
بأجنحة الفراشات والطيور
كل يوم نسبق
بزوغ شمس

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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