إيران تعلن إحباط محاولة تخريب منشأة نووية.. وموسكو تؤكد تـلـقـيـهـا ضـمـانـات من واشنطن بشأن الاتفاق النووي

طهران‭ ‬–‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬إحباط‭ ‬أجهزة‭ ‬أمنية‭ ‬محاولة‭ ‬لتخريب‭ ‬منشأة‭ ‬فوردو‭ ‬النووية‭ ‬المحصّنة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البلاد،‭ ‬بعد‭ ‬توقيف‭ ‬‮«‬شبكة‮»‬‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بإسرائيل‭ ‬كانت‭ ‬تخطط‭ ‬لذلك،‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬استمرار‭ ‬التجاذب‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وقوى‭ ‬كبرى‭ ‬الهادفة‭ ‬الى‭ ‬إحياء‭ ‬اتفاق‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬برنامج‭ ‬طهران‭ ‬النووي‭. ‬

وكشف‭ ‬الإعلام‭ ‬الإيراني‭ ‬الرسمي‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬تاريخها‭ ‬الدقيق،‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭. ‬وسبق‭ ‬لايران‭ ‬أن‭ ‬اتهمت‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلف‭ ‬استهدافات‭ ‬طالت‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬بمنشآته‭ ‬وعلمائه‭. ‬

وهي‭ ‬العملية‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تعلن‭ ‬عنها‭ ‬إيران‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أيام،‭ ‬إذ‭ ‬تبنى‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬الأحد‭ ‬هجوماً‭ ‬بصواريخ‭ ‬‮«‬بالستية‮»‬‭ ‬على‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬مركز‭ ‬استراتيجي‭ ‬اسرائيلي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬نفت‭ ‬سلطات‭ ‬الإقليم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬مواقع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬ليل‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬‮«‬أوقف‭ ‬شبكة‭ ‬كانت‭ ‬تعتزم‭ ‬القيام‭ ‬بعملية‭ ‬تخريب‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬فوردو‭ ‬النووية‮»‬‭. ‬

وتقع‭ ‬منشأة‭ ‬فوردو‭ ‬المحصنة‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬إيران‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬قم،‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬حوالى‭ ‬180‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬طهران،‭ ‬وتعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬مراكز‭ ‬تخصيب‭ ‬اليورانيوم‭. ‬

وأفاد‭ ‬الاعلام‭ ‬الإيراني‭ ‬أن‭ ‬الشبكة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توقيفها‭ ‬كانت‭ ‬تتواصل‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬مرتبطين‭ ‬بالاستخبارات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وأوضحت‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الصهيونية‭ ‬كانوا‭ ‬يحاولون‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬العاملين‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬الطرد‭ ‬المركزية‭ (‬المتطورة‭) +‬آي‭ ‬آر‭ ‬6‭+‬‮»‬،‭ ‬وقاموا‭ ‬بداية‭ ‬بتجنيد‭ ‬أحد‭ ‬جيرانه،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬تلقوا‭ ‬مبالغ‭ ‬‮«‬نقدا‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملات‭ ‬رقمية‭ ‬تجنبا‭ ‬لتعقب‭ ‬مصدرها‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ضابط‭ ‬استخبارات‭ ‬صهيونيا‭ ‬تقرّب‮»‬‭ ‬من‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬المنشأة‭ ‬‮«‬تحت‭ ‬غطاء‭ ‬شركة‭ ‬من‭ ‬هونج‭ ‬كونج‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬تقدم‭ ‬الوكالة‭ ‬تفاصيل‭ ‬بشأن‭ ‬هوية‭ ‬أفراد‭ ‬الشبكة‭ ‬أو‭ ‬عددهم،‭ ‬الا‭ ‬أنها‭ ‬أفادت‭ ‬أنهم‭ ‬أرادوا‭ ‬تنفيذ‭ ‬العملية‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬عيد‭ ‬النوروز‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬السنة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬مارس‭. ‬

وأتى‭ ‬كشف‭ ‬التوقيف‭ ‬عشية‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬روسيا‭. ‬

وتسعى‭ ‬طهران‭ ‬وقوى‭ ‬كبرى‭ ‬الى‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬أبرم‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وروسيا‭ ‬والصين‭ ‬وألمانيا‭. ‬

وبدأت‭ ‬المباحثات‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والأطراف‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬منضوية‭ ‬في‭ ‬الاتفاق،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬فيينا‭. ‬

وفي‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بلغت‭ ‬المباحثات‭ ‬مرحلة‭ ‬‮«‬نهائية‮»‬‭ ‬وأكد‭ ‬المعنيون‭ ‬بها‭ ‬تبقي‭ ‬نقاط‭ ‬تباين‭ ‬قليلة‭ ‬قبل‭ ‬إنجاز‭ ‬تفاهم‭. ‬الا‭ ‬أن‭ ‬التفاوض‭ ‬واجه‭ ‬تعقيدات‭ ‬تمثلت‭ ‬خصوصا‭ ‬بطلب‭ ‬روسيا‭ ‬ضمانات‭ ‬أمريكية‭ ‬بأن‭ ‬العقوبات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬فرضها‭ ‬الغرب‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬بسبب‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬لن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬تعاونها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والعسكري‭ ‬مع‭ ‬طهران‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجمعة‭ ‬تعليق‭ ‬الاتفاق‭. ‬لكن‭ ‬روسيا‭ ‬أعلنت‭ ‬أمس‭ ‬تلقيها‭ ‬الضمانات‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬واشنطن،‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬إزالة‭ ‬عقبة‭ ‬أمام‭ ‬إعادة‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف‭ ‬بعد‭ ‬لقائه‭ ‬نظيره‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬‮«‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬الضمانات‭ ‬المطلوبة‭ ‬خطيًا‭. ‬تمّ‭ ‬شملها‭ ‬في‭ ‬الاتفاقات‭ ‬لإعادة‭ ‬إطلاق‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الشاملة‭ ‬المشتركة‭ ‬بشأن‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‮»‬‭. ‬