اسود الرافدين يكثفون التحضيرات استعداداً للتصفيات

واصلَ المُنتخب الوطني إجراء وحداته التدريبيّة التي احتضنها ملعبُ الزوراء، عصر اليوم الثلاثاء.

ويأتي المعسكر تحضيراً لمواجهةِ زامبيا الودية التي تأتي ضمن مرحلةِ الإعداد الخاصة بمعسكر المنتخب الوطني المقام في بـغــــداد استعداداً لمواجهتي الإمارات وسوريا ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وشاركَ في تدريبات اليوم (26) لاعباً هم كلٌ من محمد حميد، محمد صالح، دلوفان مهدي، محمد شاكر ، أحمد ابراهيم، حسن عبد الكريم، مراد محمد، علي حصني، إبراهيم بايش، مصطفى محمد جبر، محمد علي عبود، محمد قاسم، حسن داخل، شيركو كريم، وكاع رمضان، مهند عبد الرحيم، سعد ناطق أحمد فرحان، مناف يونس، رسلان حنون، ضرغام إسماعيل، حسن رائد، إضافة الى بشار رسن وأيمن حسين بعد التحاقهما ظهر اليوم مع وفد المنتخب الوطني.

وتضمنت الحصةُ التدريبية تمارين مركبةً تركزت على الجانبِ الفني في أغلب دقائقها بنصفِ ملعبٍ تارة وأجزاء متفرقة من الملعبِ تارةً أخرى، ثم تلاها اللعب مجموعتين (تقسيمة) مع تشخيصٍ فني من قبل مدرب المنتخب الوطني، عبد الغني شهد، أثناء اللعبِ وتصحيحٍ للجمل التكتيكية وتوجيه التعليمات للاعبين بما يلائم النهجَ الخططي المتبع من قبل الجهاز الفني.

على صعيدٍ متصلٍ، التحقَ اللاعب مصطفى ناظم بعد نهاية الوحدة التدريبيّة بوفد المنتخب الوطني، بينما يصل غداً اللاعب أمجد عطوان. انتهى/ 25 ل

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