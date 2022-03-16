الاسايش تحتجز كادر NRT في دهوك وتعتدي على المراسل بالضرب

أطلقت قوات “الاسايش” سراح مراسل ومصور قناة NRT في دهوك (طائف گوران، واحمد گوران) بعد احتجازهما لأكثر من ساعتين، والاعتداء على المراسل بالضرب اثناء اداء واجبه الصحفي.

وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة من الزملاء العاملين في القناة، ان الكادر كان مساء أمس الثلاثاء، في تغطية خاصة لحادثة حريق لإحدى الفنادق السياحية قرب احدى الاسواق في محلة “گلي” بمحافظة دهوك، وفور البدء بالتغطية، والبث المباشر، اظهرت كاميرا القناة قيام عناصر من “الاسايش” باقتحام موقع التصوير، والاعتداء على مراسل القناة طائف گوران بالضرب، دون أي مبرر.

وأوضح الزملاء ان القوة قامت بعد ضرب المراسل باحتجازه والمصور، داخل احدى المركبات التابعة لـ”اسايش” لأكثر من ساعتين، ولم تطلق سراحهما الا بعد مناشدة ادارة القناة بإطلاق سراحهم.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين احتجاز الكادر، وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي في اقليم كردستان، وتعرب عن اسفها لما آلت اليه أوضاع الصحفيين في العراق.

وتطالب الجمعية السلطات الحاكمة في اقليم كردستان الى الكف عن استخدام الاساليب البوليسية ضد الصحفيين لثنيهم من اداء مهامه، واحترام الدستور، الذي اتاح حرية العمل الصحفي، كما تحمل الجمعية الحكومة الاتحادية مسؤولية سلامة وحماية الصحفيين في عموم البلاد.

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