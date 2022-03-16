الحرب على أوكرانيا رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية يبحث مع نظيره الإسرائيلي تطورات الغزو الروسي

أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات الأميركية الجنرال، مارك ميلي، مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي، أفيف كوخافي، تناولت تطورات الغزو الروسي المتواصل لأوكرانيا، وفق بيان لهيئة الأركان.

وأوضح البيان أن أن مباحثات ميلي وكوخافي تناولت أيضا الأوضاع الأمنية في أوروبا الشرقية.

وتحاول إسرائيل الحفاظ على توازن حساس منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لاعتبارات منها أنها حليفة تاريخية للولايات المتحدة، كما أنها تنسق مع القوات الروسية تتمركز في جارتها سوريا، إضافة إلى أن نحو مليون من مواطنيها متحدرين من الاتحاد السوفياتي السابق.

وبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وساطة في محاولة لإنهاء القتال، متسلحا بعلاقاته مع موسكو وواشنطن وكييف.

وتحدث بينيت عبر الهاتف، الاثنين، مع الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.