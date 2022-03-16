الرياض توجه دعوة إلى الرئيس الصيني مع توتر العلاقات مع أمريكا

كشفت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬وجهت‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينغ‭ ‬لزيارة‭ ‬الرياض،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تعرف‭ ‬فيه‭ ‬علاقة‭ ‬المملكة‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬توترا‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭. ‬وبحسب‭ ‬الصحيفة،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬الرحلة‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬المقبل‭.‬

ونقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬عن‭ ‬أحد‭ ‬المصادر‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬الرياض‭ ‬تخطط‭ ‬لتكرار‭ ‬الاستقبال‭ ‬الحار‭ ‬الذي‭ ‬لقيه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬عندما‭ ‬زار‭ ‬المملكة،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تتحصل‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬على‭ ‬تعقيب‭ ‬من‭ ‬الرياض‭ ‬وبكين‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬سعودي‭: ‬‮«‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬والرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬صديقان‭ ‬حميمان،‭ ‬وكلاهما‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬إمكانات‭ ‬هائلة‭ ‬لعلاقات‭ ‬أقوى‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬مرتبطا‭ ‬بشراء‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬والأسلحة‭ ‬من‭ ‬الصين‭.‬

وأوضحت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬الزيارة‭ ‬تأتي‭ ‬وسط‭ ‬تحول‭ ‬جيوسياسي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬حيث‭ ‬تتطلع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬تركيز‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬والموارد‭ ‬على‭ ‬آسيا،‭ ‬بينما‭ ‬توسع‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا‭ ‬نفوذهما‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وسط‭ ‬شكوك‭ ‬حول‭ ‬بقاء‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأمريكي‭ ‬السريع‭ ‬من‭ ‬أفغانستان،‭ ‬يسعى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬شركائها‭ ‬الإقليميين‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬أمنية‭ ‬واقتصادية‭ ‬جديدة‭.‬

وأفادت‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التغييرات‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬التحالفات‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مبينة‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬رفضت‭ ‬طلبات‭ ‬أمريكية‭ ‬لضخ‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬ترويض‭ ‬أسعار‭ ‬الخام،‭ ‬كما‭ ‬تجاهلت‭ ‬الإمارات‭ ‬الضغط‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وامتنعت‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الذي‭ ‬يدين‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬ذكرت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬السعودية،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أكبر‭ ‬مصدر‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬تدرس‭ ‬قبول‭ ‬اليوان‭ ‬الصيني‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الدولار‭ ‬في‭ ‬مبيعات‭ ‬النفط‭ ‬للصين‭. ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتحدى‭ ‬اليوان‭ ‬الرقمي‭ ‬الصيني‭ ‬الناشئ‭ ‬هيمنة‭ ‬الدولار‭ ‬على‭ ‬تسويات‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬المقبل،‭ ‬وفقاً‭ ‬لريتشارد‭ ‬تورين،‭ ‬مؤلف‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬بلا‭ ‬نقود‭: ‬ثورة‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬الصين‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬تورين‭: ‬‮«‬تذكر‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬دولة‭ ‬تجارية،‭ ‬وسترى‭ ‬اليوان‭ ‬الرقمي‭ ‬يحل‭ ‬ببطء‭ ‬محل‭ ‬الدولار‭ ‬عند‭ ‬شراء‭ ‬أشياء‭ ‬من‭ ‬الصين‮»‬‭.‬