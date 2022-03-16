Posted on by

العراق ثاني اكبر مصدر للنفط الخام الى اليونان

اعلنت شركات تكرير يونانية ان العراق يعد ثاني اكبر مصدر للنفط الخام الى اليونان.

وقالت مصادر في شركة التكرير النفطية اليونانية إن “اليونان توصلت الى اتفاقات للحصول على كميات اضافية من النفط الخام من الشرق الاوسط لتعويض النفط الروسي”، مبينة ان “روسيا بدأت تواجه مشاكل في بيع نفطها ومنتجاتها النفطية مع بدء تأثير العقوبات الغربية على الغزو الروسي لأوكرانيا والإجراءات التطوعية للمشترين”.

واضافت ان “العراق يعد ثاني اكبر مصدر للنفط الخام الى اليونان بعد كازخستان، فيما تاتي روسيا ومصر والسعودية ثالثا ورابعا وخامسا على التوالي.

واشارت الى ان “شركة موتور النفطية بجانب شركة هيلنيك النفطية ابرز شركات التكرير التي تشري النفط الخام من العراق”، مبينة ان “صادرات الخام العراقي الى اليونان تجاوز 30 بالمئة خلال العام الماضي”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close