بسبب الفساد.. مسؤول محلي في ديالى يمنع دخول المحامين لدائرة حكومية

قررت إدارة قضاء الخالص في ديالى، يوم الأربعاء، منع المحامين من دخول دائرة التقاعد في القضاء لحماية الموظفين من “اتهامات واقاويل” بالفساد والابتزازات.

وقال قائممقام الخالص، عدي الخدران، “قمنا بمنع المحامين من دخول غرف الموظفين في دائرة تقاعد الخالص واقتصار دخولهم للبناية فقط وتكون المراجعة حصرا من الشباك وعدم الدخول الى مكان عمل الموظف، لحماية موظفينا من الاتهامات والأقاويل”.

وعزا الخدران أسباب قرار منع دخول المحامين الى “وجود اتهامات من قبل بعض ضعاف النفوس تدعي أن بعض الموظفين يتعاونو مع المحامين مقابل مبالغ مقابل لإنجاز معاملات الشهداء التقاعدية وهي تهم لا أساس لها من الصحة، لذلك لجأنا لهذا القرار”.

وأشار الى ان “حماية الموظفين من اوليات ومسؤوليات رئيس الوحدة الإدارية، لذلك أردنا الحيلولة دون أي احتكاك بين المحامي والموظف”.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت قائممقام قضاء الخالص في محافظة ديالى، عدي الخدران، قراراً يقضي بـ”يمنع منعاً باتاً دخول اي محامي الى ملاحظية (دائرة) التقاعد في الخالص حتى وان كانت لديه وكالة من صاحب المعاملة ويسمح للمواطنين وصاحب المعاملة فقط بدخول الدائرة”.

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