بغداد.. القبض على عصابة تمتهن “الدكة العشائرية” وشخص بحوزته قنبلتين

أفاد اعلام عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، بالقاء القبض على عصابة “تمتهن” تنفيذ “الدكة العشائرية” مقابل مبالغ مالية شرقي العاصمة.

وقال في بيان إن القوات الامنية تعمل على تعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق شرق العاصمة بغداد وملاحقة الخارجين على القانون ومنفذي الدكة العشائرية “ارهاب الاحياء السكنية” وتجار ومروجي المواد المخدرة والسموم والعابثين بالسلم المجتمعي، مبيناً أنه بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، تمكنت قوة من اللواء(42) فرقة المشاة الحادية عشرة، من القاء القبض على عصابة لتنفيذ عمليات الدكة العشائرية مقابل مبلغ من المال مكونة من ستة اشخاص،.

وأوضح البيان، أن ذلك جاء خلال اعتقال احد افراد العصابة وهو يروم تنفيذ الدكة العشائرية في منطقة حي طارق، اذ تم اعتقاله مع سلاحه وبعد التحقيق الاولي معه اعترف على وجود عصابة يعمل معهم لتنفيذ الدكات العشائرية وذلك بإجور يتقاضونها من اصحاب النزاعات العشائرية، وبعدها تم جمع المعلومات والتحري والتدقيق ومن ثم مداهمة عناوين افراد العصابة واعتقال 4 اشخاص منهم ضبط بحوزتهم عدد من الاسلحة غير المرخصة وميزان الكتروني واجهزة مهشمة لتعاطي المواد المخدرة، مؤكداً أن البحث جاري عن المتهمين الاثنين الاخرين.

وحذرت قيادة عمليات بغداد بأنها الرادع الحقيقي لهم وان قطعاتها الامنية ستكون لهم بالمرصاد وستلاحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المواطن.

إلى ذلك أفادت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد بالتعاون مع الجيش العراقي، بالقاء القبض على متهم بحوزته قنبلتين يدويتين.

وفي التفاصيل، اشار بيان للوزارة، إلى أت مفارز مركز شرطة الاعظمية التابع الى قيادة شرطة بغداد بالتعاون مع القوة الماسكة للارض الفوج الثاني لواء 44 الفرقة 11 في الجيش العراقي وبناءا على معلومات دقيقة القت القبض على متهم بحوزته قنبلتين يدويتين حيث تم اقتياده الى مركز الشرطة مع المبرزات الجرمية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.

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