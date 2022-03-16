بوصوف يدين عنصرية الأمير وليام

قال عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، إن الأمير الإنجليزي وليام قال في تصريح عنصري مقيت: “إننا اعتدنا رؤية الحروب في إفريقيا وليس في أوروبا!”.

وكتب بوصوف، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الأمير البريطاني تناسى أن جل الحروب الأفريقية تم إشعالها من طرف الإنجليز والقوى الأوروبية الأخرى، كما أن الحروب التي شهدتها القارة العجوز لقرون لم يشهد لها العالم مثيلا”.

وضرب أمثلة للحروب المقصودة بحرب المئة عام 1337/1453م، وحرب السبع سنوات 1756/1763م، وحروب نابوليون 1805/1815م، والحرب الإنجليزية الفرنسية 1792/1802، وحروب النمسا 1740/1748، والحروب الاستعمارية، خاصة بين الإنجليز والفرنسيين، التي كانت إفريقيا والعالم ساحة لها.

وورد ضمن التدوينة ذاتها أن “الإنجليز تركوا قنابل موقوتة في كل المناطق التي استعمروها، فحروب كشمير من مخلفات الاستعمار الإنجليزي الذي فصل باكستان عن الهند بشكل تعسفي وظف فيه العصبية الدينية بين المسلمين والهندوس، كما أن مشكل الشرق الأوسط من مخلفاتهم عبر وعد بلفور والصراع مع فرنسا في المنطقة، كما أن جل الدول الأوروبية خاضت حروبا أهلية مميتة، وعلى رأسها الحرب الدينية بين البروتستانت والكاثوليك”.

وذكّر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج بالحرب العالمية الأولى 1914، مشيرا إلى أنها كانت فوق الأراضي الأوروبية، تلتها الحرب العالمية الثانية 1939/1945 التي راح ضحيتها قرابة 60 مليون نسمة، وتم إحراق 6 ملايين من اليهود، ودمرت الكثير من المدن الأوروبية كلندن وبرلين وباريس…

إن الحرب في أوكرانيا، يضيف عبد الله بوصوف، “ليست أول الحروب فوق التراب الأوروبي كما يريد أن يوهمنا البعض، فقد سبقتها حرب البلقان التي دمرت فيها سراييفو وموستار وسبرينشتا، والتي ذبح فيها الصرب حوالي 60 ألفا من المسلمين تحت أنظار القبعات الزرق والكتيبة الهولندية والجنرال الفرنسي”.

وبعدما نبه بوصوف إلى أن “سراييفو تبعد عن باريس بـ1300 كيلومتر، بينما تبعد عنها كييف بـ2500 كيلومتر”، تساءل: “أيهما الأقرب وأيهما الأوروبية قبل الأخرى؟”، ليختم تدوينته بالقول: “ننهي في أذن الأمير أن عصر الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس قد انتهى. وعليه، فعالم اليوم ليس عالم الأمس”.

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