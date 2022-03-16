Posted on by

تداعيات أحداث أوكرانيا.. “الناتو” بصدد تغيير وضعه الأمني

تداعيات أحداث أوكرانيا.. "الناتو" بصدد تغيير وضعه الأمني

قال الأمين العام لحلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ، إن التحالف المكون من 30 دولة بصدد تغيير وضعه الأمني في أوروبا بشكل جذري، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال ستولتنبرغ عشية اجتماع لوزراء دفاع “الناتو“، إن “الغزو الروسي ل‍أوكرانيا وتكامل موسكو العسكري مع بيلاروس، يخلقان واقعا أمنيا جديدا في القارة الأوروبية. نحن بحاجة إلى إعادة ضبط وضعنا العسكري من أجل هذا الواقع الجديد”.

وأوضح أن “وزراء الناتو بقيادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يعتزمون مناقشة التغيرات المحتملة غدا الأربعاء”.

وقال: “ميدانيا يمكن أن يشمل ذلك عددا أكبر من القوات في الجزء الشرقي من التحالف في حال استعداد أعلى وبمزيد من المعدات الموجودة مسبقا”.

ولفت ستولتنبرغ إلى أنه يتوقع أن يكلف الوزراء القادة العسكريين في “الناتو” بالتوصل إلى خيارات لتعزيز الأمن في شرق أوروبا ليختار قادة الحلف من بينها خلال قمتهم المقررة في ي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close