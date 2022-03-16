تداعيات أحداث أوكرانيا.. “الناتو” بصدد تغيير وضعه الأمني

وقال ستولتنبرغ عشية اجتماع لوزراء دفاع “ الناتو “، إن “الغزو الروسي ل‍ أوكرانيا وتكامل موسكو العسكري مع بيلاروس ، يخلقان واقعا أمنيا جديدا في القارة الأوروبية. نحن بحاجة إلى إعادة ضبط وضعنا العسكري من أجل هذا الواقع الجديد”.

وأوضح أن “وزراء الناتو بقيادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يعتزمون مناقشة التغيرات المحتملة غدا الأربعاء”.

وقال: “ميدانيا يمكن أن يشمل ذلك عددا أكبر من القوات في الجزء الشرقي من التحالف في حال استعداد أعلى وبمزيد من المعدات الموجودة مسبقا”.

ولفت ستولتنبرغ إلى أنه يتوقع أن يكلف الوزراء القادة العسكريين في “الناتو” بالتوصل إلى خيارات لتعزيز الأمن في شرق أوروبا ليختار قادة الحلف من بينها خلال قمتهم المقررة في ي