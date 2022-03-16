تم إنتاج فيلم “سيدة الجنة” بتمويل إماراتي

وجاء في المقال أنه في 5 أكتوبر 2021، أقيم احتفال بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في متحف العلوم بلندن، مما أتاح فرصة جيدة للحوار بين الثقافات. وخلال الحفل، تم عرض فيلم “سيدة الجنة” من إنتاج شركة Enlightened Kingdom والسيد ياسر الحبيب. (ويتحدث عن حياة السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد ﷺ وواجه موجة من الرفض من قبل علماء الشيعة ممن اتهموه بضعف الخلفية الدينية ووصف محتوى الفيلم بالتحريضي ووصل الأمر لدرجة وضعه في القائمة السوداء والتحذير من مشاهدته).

وشرحت السيدة إيل كينغ كمخرجة الفيلم حول تصويره وأهدافه، كما أشاد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة السيد منصور أبو الهول برؤية صناع الفيلم. وأضاف المقال أنه تم إنتاج الفيلم بمساعدة مالية إماراتية.

وأضاف المقال أنه خلال الاجتماع الثلاثي تم مناقشة سبل تعاون العالم الإسلامي مع الغرب، وتحقيق السلام في المنطقة، ومناقشة الأحداث التي يواجهها المسلمون في مستقبل العالم.

المصدر:

https://thomsonadam.co.uk/uae-national-day-and-dialogue-on-the-islamic-world/