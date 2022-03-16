حكومة الاقليم: لا وجود للموساد في كوردستان .. وبغداد قررت ارسال 200 مليار

جددت حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء نفيها المزاعم التي تطلقها إيران بشأن تواجد المخابرات الإسرائيلية الموساد على أراضي الإقليم، فيما أعلنت بالوقت ذاته ان مجلس الوزراء الاتحادي قرر في جلسة يوم أمس إرسال سلفة 200 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين في الإقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب جلسة لمجلس الوزراء في اربيل، انه لا وجود لجهاز المخابرات الاسرائيلي الموساد أول أية جهة مخابراتية اخرى في الإقليم، ونحن ننفي نفياً قاطعاً لتلك الأنباء، وطلبنا من الحكومة الإيرانية أن تشترك هي في التحقيقات بشأن تلك الادعاءات التي لا أساس لها والصادرة منها”.

وأضاف “نطمئن شعب كوردستان بان حكومة الاقليم حريصة على عدم تعريضهم إلى اية تهديدات ومخاطر، ومن واجبنا ان نحافظ على الأمن والاستقرار وهذا من أهداف الحكومة الاساسية”، مردفا بالقول ان من واجباتنا الحفاظ على علاقات متوازنة مع دول الجوار بما يصب في المصلحة العامة لشعب كوردستان.

كما أشار عادل إلى ان “المساعي الدبلوماسية ستتواصل، ولن تتوقف من خلال اصدقاء كوردستان والوكالات والمنظمات الدولية لعدم تكرار مثل هكذا حوادث”، في اشارة الى القصف الايراني لمحافظة اربيل.

وزاد بالقول “نطمئن شعب كوردستان بأن الاقليم لن يكون جزءا من الصراعات الاقليمية والدولية”.

وعن توزيع الرواتب على الموظفين في الإقليم قال المتحدث باسم الحكومة “اكدنا سابقا اننا سنواصل توزيع الرواتب وفقا لما هو متوفر من ايرادات مالية لحكومة الاقليم”.

وأضاف أن “مجلس وزراء الاتحادي قد صادق في جلسة أمس الثلاثاء على إرسال سلفة 200 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين، ونأمل أن يتم إيداع المبلغ في حساب حكومة الإقليم المصرفي في أسرع وقت ممكن”.

و قرر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء إرسال سلفة 200 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.

وقال مصدر حكومي مطلع إن وزارة المالية الاتحادية ستقوم خلال الأيام المقبلة بإيداع المبلغ في حساب فرع البنك المركزي العراقي في أربيل بهدف توزيعها.

بدورها أكدت ممثلية حكومة الاقليم في بغداد وفقا لمحطة “كوردستان 24” المقربة من حكومة كوردستان، صدور قرار من بغداد بإرسال المبلغ المذكور.

وكان المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل قد اكد في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من شهر آذار/مارس عدم إرسال الحكومة الاتحادية اي مبلغ مالي من السلف الشهرية لتمويل رواتب الموظفين منذ بداية العام 2022.

وشهد توزيع الرواتب في الإقليم تعثرا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب عدم إرسال سلفة 200 مليار الشهرية.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قرر في شهر حزيران الماضي صرف 200 مليار دينار كسلفة مخصصة لدفع رواتب موظفي الاقليم الشهرية.

ويؤكد مسؤولون حكوميون في كوردستان انه من دون هذا التمويل الشهري الذي ترسله بغداد الى الاقليم فإنه من الصعوبة بمكان صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين كاملة ومن دون استقطاع.

وتوفر حكومة الإقليم باقي المبالغ لصرف الرواتب من الإيرادات المالية الداخلية في كوردستان.

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