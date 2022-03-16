ذي قار تغلق نهراً تسبب بتلوث 23 بالمئة من مياه الفرات

ذي قار: نجلاء الخالدي

أغلقت مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار نهر العطشان الذي كان يتسبب بتملح وتلوث نحو أكثر من 23 بالمئة من نهر الفرات في محافظتي ذي قار والسماوة.

وقال مدير المديرية غزوان عبد الأمير : إن “لجنة شكلت بأمر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء قررت إغلاق نهر العطشان”، مشيراً إلى أن “إغلاق هذا النهر سيقلل من تلوث نهر الفرات في سوق الشيوخ والخضر والبطحة والفضلية والفهود”.

وأضاف أن “هذا الإجراء يقلل نسبة التراكيز الملحية في هذه المناطق التي كانت تعاني من مشكلتي التملح والتلوث على مدى سنوات طويلة الأمر الذي ترك آثاراً سلبية في البيئة والسكان”.

كما كشف عبد الأمير عن “إطلاق حملة واسعة وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة في محافظتي واسط و ذي قار لمنع التجاوزات على الأنهر والجداول في المحافظتين ومراقبة تطبيق نظام المراشنة بهدف تحقيق العدالة في عملية توزيع المياه”.

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