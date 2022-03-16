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سفير العراق في بيروت يمنع مراسلة شبكة الاعلام من أداء مهامها

اظهر مقطع فيديو نشره مكتب شبكة الاعلام العراقي في لبنان قيام السفير العراقي ببيروت بمنع مراسلة الشبكة من أداء مهامها لتغطية زيارة وفد عراقي معني بالطاقة.
وقام السفير حيدر البراك باقتحام موقع التصوير للشبكة ورئيس الوفد علاء الساعدي والأعضاء الاخرين بعيدا عن مراسلة الشبكة ريما حمدان، في محاولة لمنع الشبكة من أداء مهامها لتغطية الزيارة التي يترتب عليها مساعدة العراق لبنان لحل ازمة الوقود هناك.
واوضح مدير مكتب العراقية في بيروت ان الشبكة بصدد رفع دعوى قضائية على السفير لمنعها من اداء مهامها، على الرغم من ان الشبكة هي القناة الرسمية للحكومة العراقية، والسفير يمثل الحكومة العراقية في لبنان، مشيرا الى نية عدد من النواب تقديم طلب للحكومة العراقية لسحب أوراق السفير على اثر الحادثة.
وترفض جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق التصرف الذي صدر من السفير العراقي ضد مراسلة الشبكة، وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي ومخالفة دستورية واضحة، وأسلوب لا يجب ان يصدر من دبلوماسي.
وتقف الجمعية مع الشبكة في المضي بالدعوى القضائية ضد السفير، لمنع تكرار انتهاكات مماثلة ضد الصحفيين، كما تدعو الجمعية وزارة الخارجية العراقية بفتح تحقيق بالحادثة مع السفير، لمعرفة الاسباب الذي دفعته للقيام بهذه التصرفات المخالفة للدستور.

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