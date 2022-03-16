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شرطة سنجار تفرض حظرا على التجوال ومصدر يكشف الاسباب

اعلنت شرطة قضاء سنجار بمحافظة نينوى، اليوم الاربعاء، فرض حظر “ليلي” على التجوال حتى اشعار آخر.

وقالت في بيان، إنه على ضوء توجيهات المراجع (العسكرية والامنية) سيتم فرض حظر على تجوال المركبات والأشخاص بشكل عام داخل وخارج قضاء سنجار”، مبينة أن الحظر يبدأ من الساعة 12 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً”.

وأوضحت أن حظر التجوال “سوف يكون ساريً حتى إشعار آخر”، داعية المواطنين “للإلتزام بالتوجيهات وعدم الخروج من منازلهم بإستثناء الحالات الإنسانية حفاظاً على سلامتهم وتجنباً للمسائل القانونية”.

الى ذلك أرجع مصدر امني داخل قضاء سنجار، سبب اتخاذ قرار الحظر إلى حدوث ظاهرة اطلاق نار عشوائي وقنابل صوتية في الفترة الاخيرة داخل سنجار، مبينا أن عملية حظر التجوال ستطبق تحت اشراف قوات الجيش والشرطة الاتحادية في القضاء.

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