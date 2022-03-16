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صحة الكرخ / الوحدات الساندة في مستشفى اليرموك التعليمي اجرت (29715)  فحص متنوع خلال شهر

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احمد عبد الصاحب كريم
اجرت الوحدات الساندة في مستشفى اليرموك التعليني (29715) فحص متنوع خلال شهر شباط من العام الجاري
ذكر ذلك رئيس قسم الأشعة الدكتورة (هبة لقمان) قام قسم الاشعة باجراء (26021) الف فحص متنوع توزعت بين (17235) فحص أشعة ملونة و (1975) فحص رنين مغناطيسي و (3598) فحص مفراس حلزوني و (452) فحص دوبلر و (2801) فحص السونار
و اضاف مدير قسم الباطنية الدكتور (عبد المجيد علوان) بلغت الفحوصات الساندة في قسم الباطنية (652) فحص توزعت بين (160) فحص ناظور المعدة و القالون و (91) فحص الجهد و (348) فحص ايكو القلب و (53) فحص هولتر
و اشار مدير قسم العيادات الاستشارية الدكتور لؤي شعلان بلغ عدد الفحوصات الساندة في العيادات الاستشارية (3042) فحص توزت بين (1235) فحص البصر و (715) فحص تخطيط السمع و (787) فحص تخطيط القلب و (305) فحص تخطيط العضلات و الاعصاب .
اعلام صحة الكرخ
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