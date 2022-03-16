ضبط 9 أطنان من الادوية المهربة واعتقال مالكيها وسط بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاربعاء، عن ضبط 9 أطنان من الادوية المهربة وسط العصامة بغداد.

وقالت الداخلية، في بيان، إنه وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط 9 أطنان من الادوية المهربة والتي لاتحمل اوراق ثبوتية وغير الخاضعة للفحص في احد المذاخر بمنطقة السعدون وسط بغداد.

وأشار البيان، إلى القاء القبض على ثلاثة متهمين مالكي المذخر، مبيناً أن العملية تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص ومقاطعة المعلومات ونصب كمين محكم.

ولفت إلى ضبط الادوية المهربة بمحضر ضبط اصولي وايداع المتهمين التوقيف لاستكمال التحقيق ولاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم .

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