على خلفية استعراض عشائري.. نفير أمني عام جنوبي العراق

اعلنت السلطات الامنية بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، النفير العام لكافة عناصرها الامنيين على خلفية استعراض عسكري عشائري.

وأبلغ مصدر أمني أن “السلطات الامنية بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار وجهت باعلان النفير العام لكافة عناصرها والتحاق المجازين بمراكز الشرطة، فضلا عن طلب الدعم العسكري من قيادة شرطة المحافظة وعمليات سومر”.

وبين، أن “القرار يأتي على خلفية استعراض عسكري نفذته إحدى العشائر عصر اليوم بـ15 آلية مسلحة، وانتهى بحرق احد منازل شيوخ العشائر في القضاء”، مشيراً إلى أن “الشيخ الذي تعرض منزله للحرق وجه انصاره بالاستعداد لرد الاعتبار خلال الساعات المقبلة”.

واضاف، ان “هذه الاحداث جعلت الاجهزة الامنية تعلن النفير الامني العام في القضاء”.

وغالباً ما تشهد مدن جنوب ووسط العراق نزاعات عشائرية كبيرة تستخدم فيها اسلحة متنوعة بينها متوسطة وتخلف قتلى وجرحى.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط