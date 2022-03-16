Posted on by

غزو روسيا لأوكرانيا: أوجه الشبه بين فلاديمير بوتين ومعمر القذافي – الإندبندنت

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقائد الليبي الراحل معمر القذافي في موسكو عام 2008

نبدأ جولتنا على الصحف البريطانية مع صحيفة الإندبندنت التي نشرت مقال رأي لمراسلتها المعنية بشؤون الشرق الأوسط بيل ترو، قارنت فيه بين شخصيتي الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكّرت ترو بإعلان القذافي في عام 2011 أنه “ليس رئيسا كي يستقيل، ولا يوجد برلمان كي يحله”.

وأشارت إلى أن ذلك الإعلان “كان هذا بعد حوالي أسبوعين من ثورة 2011 التي تحولت إلى حرب والتي ستؤدي في النهاية إلى نهايته”.

وقالت ترو إن القذافي، كما علمت لاحقا، “كان يؤمن بهذا حقا وأنه على الأرجح كان واهما”.

وقد وصل القائد الليبي إلى هذه المستوى، لأنه برأيها، ظل لعقود “محاطا بالرجال الذين يقولون نعم، المذعورين والمتملقين”، حتى بدا أنه في النهاية “كان يؤمن حقا بالهراء الذي يقول”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close