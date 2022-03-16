قروض ميسَّرة للعائدين من الخارج

بغداد: بتول الحسني

خصصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قروضاً ميسرة للعراقيين العائدين من الخارج ضمن برامج صندوق الإقراض للمشاريع الصغيرة والمدرة للدخل.

وقال مدير قسم القروض في الوزارة حسن جليل، : إنه “استنادا إلى قرار صندوق الإقراض التابع للوزارة تم تخصيص قروض للمشاريع الصغيرة والمدرة للدخل للعراقيين العائدين من دول المهجر، بعد أن يتم تأهيلهم وزجهم في دورات تدريبية وتسجيلهم بشكل أصولي في بيانات الوزارة، وتدقيق أسمائهم وبياناتهم مع شبكة الحماية ودوائر الدولة”.

وأضاف أن “قيمة القرض تبلغ 20 مليون دينار تسدد على شكل أقساط ويتم تسديد الدفعة الأولى بعد 12 شهراً من تاريخ تسلم القرض”.

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