مجلس الوزراء يوضح الفئات المشمولة بمنحة غلاء المعيشة

أوضح مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية التي عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، الفئات المشمولة بالمنحة الحكومية البالغة مئة ألف دينار، والتي تمنح لمرة واحدة تحت بند (منحة غلاء معيشة).

وتقدم المنحة بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، إلى” المتقاعدين ممن يتقاضون راتباً لا يزيد على 500000 دينار شهرياً لكل إضبارة، والموظفين ممن يتقاضون دخلاً شهرياً لا يزيد على 500000 دينار، والأسر التي تتقاضى راتب الرعاية الاجتماعية (لكل أسرة)، وإلى من يتقاضون راتب المعين المتفرّغ (للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة)، وللأسر المشمولة بالمنحة المقدمة بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة لسنة 2019″.

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