محنة ياسر ….

سعد تركي

فرحة ياسر كاظم بتسرحه من الخدمة الإلزامية عام 1991 أحبطها عدم قدرته على إيجاد عمل، فراتب الوظيفة الحكومية ـ أيام الحصارـ لا يكفي لطبقة بيض، ولم يتعلم “صنعة” تمكنّه من فتح مشروعه الخاص.. تسرح من الجيش وهو لا يعرف سوى الـ “يس يم” وتفكيك وتركيب البندقية الآلية كلاشنكوف عيار 7 و62 ملم!

بعد 14 سنة من الخدمة، ألف ياسر الاستيقاظ على “بوق النهوض” والتعداد اليومي، فتوزيع الواجبات. روتين محسوب بدقة عالية أربك حياته المدنية الجديدة. وبعد سبعة أيام من التسريح، هي عمر الإجازة الاعتيادية التي يتحصل عليها في كلّ شهر، اضطر ليبحث خيارات العمل في حياته المدنية الجديدة.

من حسن حظه أنه يمتلك سيارة فولغا “بعيرة” زرقاء اللون موديل 1979، فاستثمرها سائقاً للأجرة، لكن ارتفاع تكلفة صيانتها وقلة المردود المالي، اضطره لبيعها واقناع زوجته ببيع “نيشانها” لدفع سرقفلية محل صغير في سوق الشورجة.

بما تبقى من المال، استطاع ياسر تنمية رأسمال وسعّ عليه رزقه، وأضحى بعد سنوات يستورد الملابس النسائية التي تلبي حاجة محله الصغير. حرص في صباح كل يوم على رش الماء أمام باب المحل وقراءة التعازيم التي تستجلب الزبائن.

اضطر لتحمل ركود اجتاح الأسواق طيلة سنوات أعقبت تفجير ضريح الإمامين العسكريين عام 2006. أغلق محله، فطريقه من بيته إلى عمله محفوف بمخاطر القتل على الهوية، وبالرغم من فرحه بعودة الأمن ـ لاحقاً ـ إلاّ أن آماله تلاشت حين رأى الملابس التي وضعها في مخزن قريب بارت موديلاتها أولاً، وظهور مالك جديد للبناية التي تضم مصدر رزقه.

اليوم.. يرى متبضعو السوق شيخاً محدودب الظهر يبيع ليف الاستحمام لا يكاد يفارق عمارة حديثة بمحال كبيرة مترعة بأحدث الموديلات وأغلاها. لا يخفي الحاج ياسر ـ كما تناديه قلّة تعرفه ـ دهشته الممزوجة بالألم من مصدر أموال ملّاك مدججين بقوى هلامية، طردوه وأكلوا رزقه ورزق أقرانه.. قال بحسرة مصوّباً سبابة مرتعشة نحو مكان محله القديم: طحنوا عظامنا أيضاً بعد أن أكلوا لحومنا.

أضاف ساخراً: بعت “البعيرة” و”نيشان” المرة وأبيع ليف!

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