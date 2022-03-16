وعود جديدة بتحسين الكهرباء في الصيف

أطلقت وزارة الكهرباء وعوداً جديدة بتحسين ساعات التجهيز خلال فصل الصيف، لافتة إلى اتخاذها إجراءات مكثفة لتحقيق ذلك.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن “وزارة الكهرباء تستعد منذ نهاية العام الماضي بنحو مكثف لاستقبال فصل الصيف وذروة الأحمال”.

وأضاف موسى، ان “المعطيات تشير إلى أن فصل الصيف المقبل سيكون جافاً وشديد الحرارة وبالتالي جاءت الجهود الوزارية بنحو مكثف”.

وأشار، إلى “الاستعداد لإدخال طاقات توليدية من 3.5 آلاف إلى 4.5 ميغاواط جديدة إلى المنظومة الوطنية، وخطوط نقل ستراتيجية ناقلة بين المحافظات كانت في السابق معطلة ولم تشهد طيلة المدة الماضية توفير تخصيص مالي لتأهيلها”.

ولفت موسى، إلى أن “الخطوط شملت مناطق بين الرميلة والناصرية، وبين غرب بغداد وحديثة، وبين بعقوبة وجنوب ديالى، إضافة إلى عشرات الخطوط والمحطات التحويلية والثانوية”.

وتحدث موسى، عن “جهود كبيرة تبذلها الوزارة على قطاع النقل وفك الاختناقات ودعم قطاع التوزيع وتغيير سعات المحولات واستحداث مغذيات ونصب محولات متنقلة وثابتة في بعض مراكز الحمل وايصال الكهرباء في المناطق الريفية والطرفية”.

وأورد، أن “المضي بالإجراءات التي بدأنا بجزء منها يتطلب السيولة المالية لصالح وزارة الكهرباء من أجل تنفيذ مشاريعها”.

ومضى موسى، إلى أن “عدم تمرير قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، واعتمادنا على تخصيصات العام السابق يمنعنا من تنفيذ مشاريعنا”.

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