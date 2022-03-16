وفد من وزارة الداخلية العراقية يزور أكاديمية شرطة دبي ويلتقي القائد العام لشرطة دبي 

على هامش مشاركة وفد وزارة الداخلية العراقية في القمة العالمية لشرطة الإنتربول في دبي برئاسة السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود.

زار الوفد أكاديمية شرطة دبي، وكان في استقبال الوفد مدير الأكاديمية اللواء الدكتور غيث غانم السويدي وعدد من الضباط، حيث تم نقل تحيات وسلام السيد وزير الداخلية، كما جرى بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية العراقية وأكاديمية شرطة دبي.

كما اطلع الوفد على مفاصل هذه المؤسسة الأمنية والدراسة فيها، وجرى الاتفاق على العمل المشترك في موضوع الدراسات الأمنية وتبادل الخبرات والبعثات الدراسية .

الى ذلك التقى الوفد السيد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري في نادي الضباط، ونقل له أيضاً تحيات وسلام السيد وزير الداخلية وقادة الوزارة، كما جرى مناقشة جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها تطوير العمل الأمني وتكثيف التنسيق والتعاون المستمر، كذلك تمت زيارة للفرق التكتيكية والإطلاع على القدرات التي تتمتع بها هذه الفرق.

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