مقدمة :

بدون حذلقة ولف ودوران لست مع الحرب ، وأقف مع الانسان فهو الضحية بعض النظر عن موقعه في أي جهة أو مكان . ومن المؤسف بل يدعو للرثاء مايطالعنا من مواقف البعض في أكثر من موقع ، التي نراها تنحاز لهذا الطرف أو ذاك ، تحديدا تلك التي تبرر الحرب والعدوان بأسلوب (صحيح ولكن !) ، خاصة وهي بعيدة عن موقع الحدث ، بل تتابعه بعقلية وخندق العشيرة الايديولوجية التي تنتمي إليها ، وتأخذ من سوق الهرج الدعائي ومطابخ الحرب النفسية والاعلامية ما يناسبها ، دون تمحيص .

ما ندعو له هو متابعة الحدث – أي حدث كان – بعقل حر ، ومن أكثر من مصدر رصين ، والتدقيق فيما نرى ونسمع لنكون أكثر قدرة ومعرفة بما يجري حولنا ، لتكون مواقفنا أكثر دقة و قربا للواقع … وأكثر انسانية !

لذا آمل أن يجد القارئ لهذا المقال ، الذي وجدته يستحق الترجمة والاطلاع ، ولو شئ من الفائدة ، ويتبين له الخيط الأبيض من الأسود ، خاصة والكاتبة من (أهل مكة) !

محمد ناجي

آنا ستاروبينيتس : بهذا النص أحرق الجسور إلى وطني

ماذا عليّ أن أفعل ؟ ابق في روسيا واصمت ؟ لا ، هذا غير ممكن ، هذا ماكتبته الكاتبة الروسية آنا ستاروبينيتس .

“لا ، لا أحد يريدك !” يقول بعض الأقارب الأكبر سناً . “بالطبع يمكنك الاستمرار في العيش بسلام في روسيا . عليك مجرد التزام الصمت “.

بالطبع ، يقصدون شيئاً آخر ، ألا وهو أنه لا شيء سيهددني إذا قمت بغلق فمي . في نفس الوقت ، هناك حقيقة فعلية في كلامهم . لا يريدني أحد بعد الآن ، ولا في أي مكان . سواء هنا أو هناك . لا يريدني أحد “هنا” لأنني أسمي الحرب حرباً . لأنني أدعي أنه لا يوجد فاشيين في أوكرانيا ، ولكن هناك أناس مسالمون يتعرضون للقصف من قبل وطني ، الذي يحكمه مريض نفسي مجنون . لا يريدني أحد “هناك” لأنني أحمل وشم قابيل الآن ، الذي يقتل أخاه كل يوم . أنا من روسيا .

ماذا بإمكاني أن أفعل ؟ ابق في روسيا ، انزل إلى الشوارع مع الشجعان . اُضرب على الرأس والكليتين . يُحكم عليّ بالسجن من ثلاث إلى عشرين سنة . بالكاد عشرون ، بالأحرى ثلاثة . لا أستطيع هذا . أخشى أن أترك أطفالي . ليس لديهم أي شخص آخر سواي .

ماذا افعل ؟ ابق في روسيا واصمت . أكون متواطئة . لا ، لا أستطيع أيضاً .

ماذا افعل ؟ ابق وافقد كل شيء . بالإضافة إلى الباقي من احترام الذات والاولاد .

ولذا كان الخيار الآخر ، اخترته وغادرت البلاد .

أول شيء سافرت إلى سريلانكا . الرحلة تم التخطيط لها ودفعت ثمنها بالفعل خلال الفترة السعيدة ما قبل الحرب : أردت أن أرى سكان الغابة ، لأن الغابة ستكون البيئة للجزء التالي من سلسلة كتب أطفالي “المخبر الخاص للحيوانات” . جوز الهند ، القرود ، الأفيال ، الحرارة – أشعر وكأنني مصابة بالأنفلونزا والحمى .

غابة سريلانكا هي رمز لتشردي . هذا فيل – وليس لدي منزل بعد الآن . هذه شجرة نخيل – وقد تركت شقتي المحبوبة في شاموفنيكي . ها هي القرود – وهناك بعض الأصدقاء يضعون حياتي في صناديق . ها هي الثعابين – وعندي نقود لمدة أقصاها ثلاثة أشهر . إليكم جوز الهند الناضج – وقد انفصلت عن والديّ وأصدقائي . ها هو شهر يقترب من نهايته – ولا أعرف كيف أواصل العيش .

من هنا نسافر إلى جورجيا . ثم ربما إلى الجبل الأسود . بعد ذلك مجرد ضباب كثيف فوق بحيرة الغابة عند الفجر .

هذا هو خياري . فالصمت هو أسوأ شيء يمكن التفكير فيه . وليس سيئاً أن أضع الكلمات مع بعضها باللغة الروسية – هذا كل ما يمكنني فعله ، هذا مالدي . يمكنني أن أشعر بالراحة في أنه يمكن القيام بذلك من مسافة بعيدة . ربما بهذه الطريقة سأكون أكثر فائدة لإسقاط النظام ، بدلا من السجن أو إغلاق فمي . ربما الأطفال الذين يقرؤون “المخبر الخاص للأطفال” سيفعلون شيئاً عندما يكبرون ، لأنني لم أستطع ، لأننا لم نستطع .

بهذا النص أحرق الجسور . تعاطفي مع أوكرانيا . احترامي لمن يبقون ويقاتلون .

ترجمة : محمد ناجي عن صحيفة (داغنس نيهيتر) السويدية

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