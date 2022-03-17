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اربيل تعتمد “الزوجي والفردي” لمعالجة أزمة الوقود

اعلن محافظ اربيل عاصمة اقليم كوردستان، أوميد خوشناو، يوم الاربعاء، عن اعتماد نظام “الزوجي والفردي” في توزيع البنزين على المركبات، مبينا انه تم تقسيم محطات الوقود إلى قسمين كل منهما مخصصة لنوع محددة من المركبات.

وقال خوشناو خلال مؤتمر صحفي انه “تقرر اتباع نظام الزوجي والفردي لتوزيع مادة البنزين على المركبات في المحافظة لمعالجة أزمة الوقود”.

وبين انه “تم تحصيص 7 محطات لتعبئة الوقود للمركبات الخصوصية و6 محطات لسيارات الاجرة (التاكسي)”، مضيفا انه “تم تخصيص محطة تعبئة للباصات وسيارات النقل بالنظام نفسه”.

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