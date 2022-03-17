ارتفاع حالات الطلاق الى 5815 خلال شهر شباط الماضي

احصائيات وأرقاماً كبيرة الى حالات انفصال شهدها المجتمع العراقي خلال الشهر الماضي وهذا يترتب عليه هناك توجد مشكلة كبيرة أدت الى وصل الى هذا رقم الهائل من حالات الطلاق.

هنالك عوامل عديدة يمر بها المجتمع العراقي ولعل من ابرز هذا العوامل هي ازيادة ظاهرة البطالة بين شباب وعدم وجود تخطيط من قبل الحكومة المركزية جعل المواطن العراقي حائر بامره باضافة الى هناك ارتفاع سعر الدولار الذي جعل الناس في موقف محرج كل هذه الامور مهمه ولكنها ليست هي الاهم بعده تشكيل الحكومة الجديدة وتوجيهة النظار الى اختيار رئيس الوزراء كذلك ادى الى ارتفاع سعر المواد الغذائية مما ولد ازيادة حالة غضب لدى جميع فئات المجتمع العراقي مما سبب الفوضى العارمة وطالبة ناشطون بوقفات احتجاجية لنخفاض اسعار مواد الغذائيه.

وهذا العوامل هي تنطبق بشكل عام على جميع شرائح المجتمع. ولنكون اكثر حيادة ولا نجعل الامورة التي ذكرت اعلى هي وحدها لكن يقابلها اسباب اخرى هي زواج مبكر سواء للرجل او للمره هل يعقل ان ولد بعمر 15 او 16 عاماً يستطيع ان يكون اسرة او بنت بعمر 14او15عاماُ ان تجلب طفلاً وتقوم بتربيته من المخجل على بعض العوائل العراقية ان تزوج اولدهم بهكذة عمر. ليوم نحن في عصر السرعه وعصر التكنلوجيا والانفتاح مما يجعل الامور اكثر تعقيدن وفي اول نزاع ما بين رجل او مره يجعلهم تطلب الطلاق لانهم يشاهدون على مواقع تواصل عادات وتقاليد لا تمت بأي صلة الى مجتمع العراقي .

نرجو من اولياء الامور ان لا يزوج اولدهم او بناتهم في وقت مبكر وكذلك نطلب منهم ان يكونو اشد حرصاً على تعليمهم والتزام بالامور دينية وابعادهم عن مواقع الالكترونية السلبية

هاشم سعدي وهاب