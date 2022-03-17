الزاملي و وزير داخلية الإقليم يعلنان نتائج اجتماع البرلمان بشأن قصف أربيل

أعلن حاكم الزاملي نائب رئيس مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، أن المجلس سيقوم باستدعاء السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي للوقوف على أسباب قصف بلاده بالصواريخ محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، عقب انتهاء اجتماع لجنة تقصي الحقائق النيابية المكلفة بالتحقيق في حادثة الاستهداف الصاروخي في اربيل.

وقال الزاملي خلال المؤتمر إن استضافة كانت مثمرة مع وزير الداخلية في إقليم كوردستان ربير احمد وتم طرح أسئلة من قبل اللجنة تقصي الحقائق وكذلك اعضاء البرلمان وهي بادرة طيبة اول مرة تحصل في مجلس النواب العراقي بأن يكون وزير في حكومة إقليم كوردستان في مجلس النواب الاتحادي، ونأمل ان يستمر ذلك، مضيفا ان الامن مشترك وما يمس الإقليم يمس كل انحا العراق

وأشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق لديها استضافات لرئيس جهاز المخابرات والمسؤولين الآمنين ووكيل وزير الخارجية وبعدها قد تتم من خلالها استضافة السفير الإيراني في العراق.

كما أوضح الزاملي بالقول “نحن في اللجنة تقصي الحقائق لا نستطيع نسبق الأحداث واتكلم بي موضوع عن اللجنة، إلا بعد استكمال كل الإجراءات لدينا إجراءات متعددة بهذا الخصوص، وقد بينت اني في خطوات سابقة ان العراق ليس بلدا ضعيفا، ونحن بلد قوي حاربنا داعش وانتصرنا على الإرهاب”، مردفا بالقول “قد تكون هناك تفرقة سياسة بسبب كثرة الاحزاب والخلافات والصراعات وهذا لا يعني ان يكون العراق بلدا ضعيفا، ولا يليق بالعراق ان يكون ضعيفا ايضا”.

وتابع بالقول “ستكون للجنة إجراءات متعددة منها الخطوات الدولية ولذلك نجمع الوثائق والبيانات”، منوها إلى أن العراق تربطه “بايران علاقة حسن جوار، وقد ساعدت العراق في حرب داعش وهذا لا يعني بانه يُسمح لها بالاعتداء علينا”.

بدوره قال وزير داخلية الإقليم في المؤتمر، إن “استضافتنا في البرلمان هذا يدل على مدى قرب وتفهم الإقليم مع الحكومة والبرلمان الاتحادي”.

وأكد ان سيادة العراق سيادة واحدة ولا يمكن أن تتجزأ واي استهداف وتجاوز على السيادة هي تجاوز على العراق.

وأردف بالقول إن كل العراقيين سند إلى الإقليم لمواجهة التجاوزات والادعاء المزاعم الكاذبة هي كانت غطاه لتجاوز على منطقة أمنة مدنية ليس فيها أي مقرات عسكرية ولا أمنية غير مرغوبة بها.

الوزير قال ايضا “من خلال الزيارات والتحقيقات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية والتحقيقات في الإقليم تم التوصل إلى حقيقة واضحة بأن المكان المستهدف مسكن لمواطن مستثمر عراقي كوردي وهي شخصية معروفة في بغداد قبل الإقليم.

كما أشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق زارت الموقع المستهدف وهو منزل لمواطن عادي لا توجد خطورة فيه لا على الإقليم ولا العراق ولا على دول الجوار.

وجدد الوزير استنكاره وإدانته لتلك التجاوزات، قائلا: َطلبنا من مجلس النواب العراقي بفتح تحقيق شامل بمشاركة عراقية وعربية ودولية واممية ومشاركة إيران أيضا.

واختتم حديثه بالقول “لم يتم التبليغ بأي معلومة من قبل إيران بشأن هذا الموقع سواء يشكل خطرا على دول الجوار أم لا، ونحن على استعداد لاستقبال اي تقرير واي معلومة عراقية او عربية او إيرانية تثبت وجود أي عنصر من العناصر التي تدعي بها الجانب الإيراني”.

و وصل وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد والوفد المرافق له، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى مبنى مجلس النواب العراقي في العاصمة بغداد لحضور اجتماع للجنة تقصي الحقائق النيابية المكلفة بالتحقيق في حادثة الاستهداف الصاروخي في اربيل بحضور رؤساء الكتل النيابية.

قال وزير داخلية الإقليم خلال استعراضه لتقرير مفصل عن القصف خلال إجتماع مجلس النواب العراقي في بغداد، أن قصف أربيل تجاوز على السيادة العراقية و خرق للاتفاقيات و معاهدات حسن الجوار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن ريبر أحمد سيقدم خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً عن حيثيات القصف الصاروخي وسيجيب على اسئلة الحضور.

وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ليل السبت على الأحد 13 من شهر آذار الجاري، إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً “بعيدة المدى”، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.

وتبنى الحرس الثوري الايراني، يوم الأحد، رسمياً الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني، قد أكد في وقت سابق، أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل، موقعاً مدنياً وليست قاعدة إسرائيلية، وذلك رداً على بيان للحرس أدعى ذلك.

ويوم الأحد استدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير الإيراني لدى بغداد، إيريج مسجدي، وابلغته احتجاجها على خلفية استهداف أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، إن “وزارة الخارجية أبلغت السفير الإيراني، أن القصفِ الصاروخيّ الإيرانيّ الذي تعرّضت له أربيل، تسبّب بخسائر مادّية، وأضرار بمنشآت مدنيّة ومساكن للمواطنين، علاوة على بثّ الخوف بين سُكّان تلك المناطق”.

وأضاف الصحاف، أن “مواقفَ كهذه لن تكون سوى عامِل خرقٍ لمبادئ حُسن الجوار وستلقيّ بظلالها على مشهد المنطقةِ لتزيده تعقيداً”.