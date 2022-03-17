الصحة تسعى لتحقيق المناعة ضد كورونا بتلقيح 70% من المجتمع

شهد الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق تراجعا وتذبذبا في الإصابات والوفيات بما يقارب 3 أشهر على التوالي، الا ان وزارة الصحة اكدت خطورة الوباء رغم الانخفاض، مشددة في الوقت ذاته على اخذ اللقاحات المضادة للفايروس الفتاك.

وتقول عضوة الفريق الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، إن “الموقف الوبائي لإصابات ووفيات كورونا في الوقت الحالي في وضع مستقر، ومتابعات وزارة الصحة مستمرة على مدار 24 ساعة الا اننا نلاحظ تراخيا كبيرا في الاجراءات الوقائية”.

وأضافت، ان “تراجع الإصابات او تذبذبها لا يعني زوال الخطر”، مستدركة “لا نستبعد ان نتعرض لموجات وبائية أخرى”.

وشددت فلاح، على “ضرورة أخذ اللقاحات المضادة للفايروس”، مبينة انه “على الرغم من دخول اوميكرون الا اننا سجلنا إصابات أقل من باقي السلالات الوبائية الأخرى بفضل اللقاحات”.

وأعربت عن “تطلع الوزارة الى تجاوز نسبة التلقيح الـ70% لتحقيق المناعة المجمتعية، والعراق يسعى أسوة بباقي الدول الى تحقيق هذا الهدف”.

وأشارت عضوة الفريق الاعلامي لوزارة الصحة الى، ان “دولا سجلت سلالات جديدة والعراق غير مستثنى من دخولها”.

من جهته، يرى عميد المعهد الأمريكي للدراسات البيولوجية حيدر معتز، أن “هناك اجراءين للحد من الانتشار السريع للفايروس والتقليل من عدد الإصابات”، مبينا أن “الاجراء الاول يكمن في اجراء زيادة التوعية من قبل الجهات المعنية وكذلك زيادة التطعيم للمواطنين بأحد اللقاحات المضادة للفايروس”.

وأضاف معتز، ان “الاجراء الثاني يكون بزيادة التوعية في تطبيق الاجراءات الوقائية من كورونا ومراقبة تنفيذ تلك الاجراءات عن طريق تفعيل الفرق التفتيشية وزيادة نشاطها الذي من الممكن ان يؤدي الى انخفاض الاصابات بكورونا بالإضافة الى زيادة عدد المنافذ التلقيحية للتطعيم باحد اللقاحات ضد فايروس كورونا لزيادة عدد الملقحين”.

وأكد، انه “في حال تم تطبيق الاجراءين بالشكل الصحيح فأن اعداد الاصابات ستنخفض بشكل واضح”.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 632 إصابة جديدة و7 وفيات بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، أنها سجلت 632 إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق، ليصبح العدد الكلي للمصابين بالفايروس 2314575 شخصاً.

وسجلت الوزارة 1012 حالة شفاء جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. بهذه الحالات الجديدة يصبح عدد الذين تعافوا من كورونا في العراق 2269781 شخصاً، منذ انتشار الجائحة في البلاد. وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق مطلع الشهر الجاري، تقليص إجراءات الحد من تفشي فايروس “كورونا”، بإعادة الدوام في جامعات البلاد، وإلغاء المطالبة بإظهار فحص سلبي للوافدين والمغادرين.

وقرر العراق في آذار/مارس 2020 تقليص الدوام في الجامعات والمعاهد والمدارس واعتماد الدراسة الإلكترونية للحد من تفشي فايروس “كورونا”.

وذكرت اللجنة في بيان، إن الدوام سيكون حضوريا لطلبة الدراسات الأولية في الكليات والجامعات الحكومية والأهلية.

وأوضحت اللجنة أنه “تقرر أيضاً الاكتفاء بإبراز شهادة تلقيح (19-COVID) الدولية التي تثبت تلقي الوافد والمغادر من العراق وإليه من العراقيين والأجانب على الأقل جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو جرعتين لبقية الأنواع وعدم المطالبة بفحص سالب (PCR) عند المغادرة أو الدخول بدءا من الأول من نيسان (أبريل) المقبل”.

وسابقاً كانت السلطات العراقية تطلب من جميع الوافدين والمغادرين فحص سالب (PCR) إلى جانب تلقي جرع من اللقاحات المضادة لفايروس “كورونا”.

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