تظاهرات ترفض افتتاح ملحقية للسفارة الإيرانية في الناصرية

ذي قار/ حسين العامل

تظاهر العشرات من ناشطي التظاهرات في محافظة ذي قار للاحتجاج على افتتاح ملحقية للسفارة الايرانية في الناصرية، معربين عن رفضهم التدخلات الايرانية في العراق، فيما اعلنت غرفة تجارة الناصرية التي كان من المقرر افتتاح الملحقية في جزء من بنايتها عن عدم التوصل الى اتفاق مع الجانب الايراني في هذا المجال.

وتأتي التظاهرة عقب الاعلان عن وصول وفد من السفارة الإيرانية الى محافظة ذي قار لافتتاح ملحقية لها ضمن بناية غرفة تجارة الناصرية على ان ترتبط الملحقية بالقنصلية الايرانية في البصرة.

وقال احد الناشطين المشاركين بالتظاهرة التي احتشدت امام غرفة تجارة الناصرية في حديث إلى (المدى) ان “رفض افتتاح الملحقية الايرانية يأتي للاحتجاج على التدخل الايراني السافر في الشؤون العراقية وارتكابها ما ينتهك سيادة البلاد”، مشيرا الى ان “التدخل الايراني تجلى في الآونة الاخيرة بإعلان ايران عن تبني قصف اربيل ومحاولاتها المشبوهة لتشكيل حكومة عراقية موالية لها”.

واشار الناشط الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، الى ان “الغضب الشعبي اخذ بالتصاعد ضد التدخلات الايرانية فسفاراتها وقنصلياتها باتت بؤرا للتدخل المشبوه ومواقع انطلاق لتنفيذ اجندات الحرس الثوري الايراني”، مشددا ان “هذه الخروقات وغيرها تجعلنا نقف بالضد من قرار افتتاح الملحقية”.

ونوه، إلى أن “افتتاح الملحقية يمكن ان يشكل موطئ قدم لانطلاق عمليات ايرانية مباشرة لاستهداف انتفاضة تشرين في الناصرية”.

وبدورهم أعلن المتظاهرون من امام غرفة التجارة التوصل الى اتفاق مع الحكومة المحلية وغرفة التجارة الى اغلاق ملف فتح الملحقية الايرانية وذكروا في بيان تابعته (المدى)، انه “بعد وصول معلومات عن فتح ملحقية ايرانية في الناصرية تم الاتصال بالحكومة المحلية ورئيس غرفة تجارة الناصرية وتم غلق الموضوع تماماً”، واردف “لا ملحقية للقنصلية الايرانية في الناصرية”.

ودأب المشاركون في تظاهرات انتفاضة تشرين على اتهام الجانب الايراني بالتورط بقمع التظاهرات عبر اذرع وفصائل مسلحة تابعة لها وهو ما افضى الى حرق قنصلياتها في مدن البصرة والنجف وكربلاء كرد فعل على اعمال العنف التي ترتكبها المليشيات المسلحة ضد المتظاهرين.

ومن جانبها اصدرت غرفة تجارة الناصرية بيانا عقب تظاهرة الناشطين توضح فيه نتائج زيارة الوفد الإيراني جاء فيه ان “الجانب الايراني اقترح تعيين موظف لاستلام معاملات المواطنين لغرض تسهيل حصول المواطن الذي قاري على الفيزا ولم يتم الاتفاق لحد الان”.

إلى ذلك، أعلن عدد من الموظفين في مديرية تنفيذ الناصرية، أمس الأربعاء، الإضراب العام عن الدوام الرسمي.

وذكر مراسل (المدى)، ان “موظفي مديرية تنفيذ الناصرية في محافظة ذي قار أعلنوا الإضراب العام عن الدوام الرسمي اعتبارا من أمس الاربعاء وحتى اشعار اخر للمطالبة بتحقيق مطالبهم المشروعة التي اقرها لهم الدستور العراقي”.

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