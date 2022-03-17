حجم احتياطي الذهب العراقي وترتيبه على مستوى العالم

كشف البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، عن حجم احتياطي الذهب العراقي، فيما حدد ترتيب البلاد على مستوى العالم.

وذكر نائب محافظ البنك، إحسان شمران، في تصريح للوكالة الرسمية، أن “احتياطي الذهب في العراق يبلغ 96.4 طناً”، مشيراً إلى أن “العراق يقع في الترتيب 37 باحتياطي الذهب على مستوى العالم”.

ويعتبر الذهب شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للحيازة غير المربحة للسبائك.

وتراجعت قيمة الذهب حول العالم أمس الأربعاء، مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتغير سعر الذهب الفوري قليلاً عند 1،916.86 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ الأول من مارس/آذار، عند 1906 دولارات يوم أمس الأول.