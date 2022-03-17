خبراء ينفون وجود أزمة مالية: الإيرادات ازدادت 3 أضعاف

بغداد/ فراس عدنان

نفى خبراء وجود أزمة مالية في العراق، مؤكدين أن إيراد الدولة قد تضاعف ثلاث مرات خلال عام واحد، مشيرين إلى أن مواجهة غلاء الأسعار لا يكون بمحاسبة التجار لعدم وجود سند قانوني، إنما بمنافستهم من خلال زيادة مفردات البطاقة التموينية وأن يكون توزيعها شهرياً على مدار السنة.

وقال الخبير الاقتصادي ثائر الفيلي، إن “العراق لديه ثروات كبيرة، وأن إيراد الدولة قد تضاعف ثلاث مرات خلال عام واحد”.

وأضاف الفيلي، أن “هذا التحسن في الإيرادات ترافقه أزمة اقتصادية تصيب الفقير، وهذا يمكن اعتباره سوءاً في الإدارة”.

وأشار، إلى أن “الإدارة المالية تعاني من تخبط واضح، فالعراق لا يعاني من أزمة مالية على الاطلاق، وليس كل ما يصيب العالم نتأثر به”.

ولفت الفيلي، إلى أن “الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أفضت إلى بلدان تضررت وأخرى مستفيدة، والعراق كان من المفترض أن يكون المستفيد الأول”.

ويواصل، أن “الاقتصاديين سواء على الصعيد الرسمي أو الأكاديمي قد طرحوا العديد من الحلول وحل الأزمة يعد بسيطا جداً مع توفر سيولة مالية بنحو جعلنا نشكو من الفائض وليس العجز”.

وعد الفيلي، أن “الازمة الحالية هي مفتعلة وأدت إلى ارتفاع الأسعار، وسببها متداخل بين الفساد وسوء الإدارة إضافة إلى الصراعات السياسية”.

من جانبه، ذكر الخبير الآخر مصطفى حنتوش، أن “مجلس النواب ومن خلال سلسلة الاستضافات التي اجراها لوزراء معنيين بالملف المالي والاقتصادي يحاول أن يظهر إلى المجتمع بأنه متابع لموضوع غلاء الأسعار”.

وتابع حنتوش، أن “معالجة أي خلل يتعلق بالوضع الاقتصادي لا يكون عبر الإجراءات الأمنية فحسب، بل نحن بحاجة إلى خطط تمتاز بالعمق والفلسفة والابتعاد عن الأخطاء”.

ويجد، أن “اللجوء إلى توزيع حصص غذائية إلى المواطنين أو مخصصات غلاء معيشة هو إجراء صحيح لكنه مؤقت وبالتالي سيحصل لدينا انخفاض في الأسعار لمدة زمنية محددة”.

وأورد حنتوش، أن “التلويح بإنزال عناصر امنية لمراقبة الأسعار ومحاسبة التجار هو إجراء غير صحيح”، مؤكداً أن “التجار قد اشتروا بضاعتهم بمالهم ولم يستعينوا بالحكومة، إنما في ظل اقتصاد حر”.

وأوضح، أن “اللجوء إلى هذه الإجراءات يكون عندما تلجأ الحكومة إلى بيع البضائع من خزينها الستراتيجي إلى التجار وتشترط عليهم أن يلتزموا بأسعار محددة”.

وشدد حنتوش، على أن “الخزين الستراتيجي للدولة هو صفر، فكل ما يرد إلى المخازن الرسمية يتم توزيعه مباشرة ضمن مفردات البطاقة التموينية”.

وطالب حنتوش، بأن “تكون هناك إجراءات ذات طابع اقتصادي يمكن من خلالها السيطرة على السوق بالاستفادة من إمكانيات الدولة في الخزن والتسويق بنحو يخلق منافسة مع التجارة وبهذا نضمن نزول الأسعار”.

إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، أن “القانون الذي يتم التلويح به في رقابة الأسعار على التجار يعود إلى عام 1971، ويخص البضائع المنتجة في القطاع الاشتراكي وقد الغي هذا القانون منذ سنوات”.

وتابع المشهداني، ان “القانون لا يوجد فيه نص يسمح لوزارة التجارة بمتابعة أو رقابة التجار، وقبل سنوات قد تم اعتقال تجار بداعي موضوع الأسعار وقد تم إطلاق سراحهم بعد ذلك لعدم وجود مسوغ قانوني لمحاسبتهم”.

وحذر، من “اللجوء إلى إجراءات تجبر التجار على العزوف عن الاستيراد، لكن الحكومة لن تستطيع من سد هذا الفراغ”، مبيناً ان “الخيار الوحيد للحكومة بأن تنزل منافسة للتجار من خلال زيادة مفردات البطاقة التموينية وأن يكون توزيعها شهرياً على مدار السنة”.

وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً واضحاً في الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان، بالرغم من اتخاذ الحكومة عددا من الإجراءات ابرزها توزيع مفردات البطاقة التموينية ومخصصات غلاء معيشة لبعض الفئات الهشة في المجتمع.

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