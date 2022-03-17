دعوات لوقفة احتجاجية أمام ملعب الزوراء لرفض نقل المباراة العراق والإمارات

دعت روابط ومشجعي المنتخب العراقي، الجماهير الى التجمع مساء اليوم الاربعاء، أمام ملعب الزوراء لرفض نقل مباراة منتخبنا الوطني والإمارات بسبب القصف الإيراني الذي طال مدينة أربيل وتبناه الحرس الثوري.

وقالت روابط في تنويه هام..

الجمهور سيتوجه اليوم الساعة السابعة الى ملعب الزوراء من اجل حضور تدريبات منتخبنا الوطني ونتمنى ان يكون الحضور الزامياً لكل من يستطيع ذلك ، لتردد بصوت واحد ( بالروح بالدم نفديك يا عراق) رداً على قرار الاتحادين الدولي والاسيوي الظالم بحرمان العراق من حقه الطبيعي الجمهور ستكون له وقفة وحضور ضد قرار الفيفا الجائر.

#قرار ظالم مرفرض

#القرار_سياسي

العراق_أكبر _منكم

الانسحاب من كاس الخليج مطلب شعبي

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