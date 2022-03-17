مبيعات البنك المركزي.. ارتفاع الحوالات الخارجية من الدولار في مزاد اليوم

ارتفعت الحوالات الخارجية في مبيعات البنك المركزي من الدولار ، اليوم الخميس، لتسجل 166 مليون دولار.

وذكر مراسل أن “البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار لتصل الى 194 مليونا و394 الف دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء التي بلغت المبيعات فيه 192 مليونا و184 الفا و468 دولارا.

واضاف مراسلنا؛ ان الحوالات الخارجية ارتفعت خلال مزاد اليوم لتصل الى 166 مليونا و674 ألف دولار، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 27 مليوناً و720 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 27 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و11 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 97 شركة توسط.