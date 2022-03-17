مفاجئة كبيرة .. فياريال يتأهل إلى ربع نهائي دوري الابطال على حساب يوفنتوس بنتيجة تأريخية

عبر فياريال إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزا عريضا على يوفنتوس (3-0)، في عقر داره “أليانز ستاديوم”، مساء الأربعاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

أحرز جيرارد مورينو هدف فياريال الأول بالدقيقة 78 من علامة الجزاء، فيما سجل باو توريس الهدف الثاني بالدقيقة 85، واختتم دانجوما أهداف اللقاء بالهدف الثالث في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء أخرى.

وودّع يوفنتوس منافسات دوري الأبطال بعد خسارته بنتيجة (4-1) في مجموع المباراتين، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل (1-1).

الفرصة الأولى في المباراة جاءت بعد مرور 10 دقائق، حيث كاد الإسباني ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس، أن يحرز أول أهداف فريقه بعد عرضية متقنة من كوادرادو من الناحية اليمنى، قابلها موراتا برأسية ممتازة باتجاه الشباك لكن الحارس رولي تألق وأبعدها عن مرماه.

واستلم فلاهوفيتش الكرة من بعد منتصف الملعب في الدقيقة 19، وانطلق وأطلق تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة بقدمه اليسرى، لكن رولي تألق وأبعد الكرة مجددًا.

أما التهديد الأول من الفريق الإسباني فجاء بالدقيقة 22، بعدما وصلت الكرة إلى لو سيلسو على حدود منطقة جزاء يوفنتوس، سددها الأرجنتيني لكن مرت بجوار القائم.

وواصل رولي تألقه، وأنقذ فرصة جديدة محققة بالدقيقة 35، بعد ركلة ركنية نفذت داخل المنطقة، قابلها فلاهوفيتش برأسية من داخل الست ياردات، لكن رولي كان لها بالمرصاد.

بداية الشوط الثاني جاءت ضعيفة من الفريقين، وفي الدقيقة 56 كاد أدريان رابيو أن يفك الاشتباك بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة، أبعدها الحارس رولي بقبضة يده.

وطالب كوكولين متوسط ميدان فياريال، باحتساب ركلة جزاء بعدما سقط داخل منطقة جزاء يوفنتوس إثر عرقلته من قبل دانيلي روجاني، في كرة عاد فيها الحكم لتقنية الفيديو التي أكدت وجود ركلة جزاء لصالح الغواصات الصفراء.

وتصدى جيرارد مورينو لركلة الجزاء وأسكنها الشباك بنجاح في الدقيقة 78.

وقضى باو توريس على آمال يوفنتوس سريعا، بعدما سجل ثاني أهداف المباراة بالدقيقة 85، بعد ركلة ركنية وصلت إليه ليقابلها بتسديدة مباشرة في الشباك.

ومن خطأ فادح من دانيلو، قطع مورينو الكرة من بعد منتصف الملعب لينفرد بالمرمى ويمرر كرة عرضية ليبعدها دي ليخت بيده، ويحتسب الحكم ركلة جزاء، استطاع دانجوما من خلالها تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90+2.

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